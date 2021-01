Am Freitag, den 4. Juni 2021 erscheint die redaktionell hochwertige und exklusive Hochglanzbeilage der SN, die ganz im Zeichen der Karriere steht

Spannende Portraits, wertvolle Karrieretipps, gezielte Einblicke in das Berufsleben und viele profund recherchierte Hintergrundstories zeichnen seit Jahren das beliebte Magazin "Die Besten - das Karrieremagazin" aus. Behandelt wird der Arbeitsmarkt, der sich immer stärker zum Bewerbermarkt entwickelt. Ebenso werden Themen über den Spannungsbogen zwischen dem Buhlen um die besten Kräfte und der Angst vor Arbeitslosigkeit beleuchtet.

Eckdaten

Erscheinungstermin: Freitag, 4. Juni 2021

Anzeigenschluss: Freitag, 6. April 2021

Format: A4 Hochglanz (210 x 297 mm)

Auflage: ca. 80.000 Exemplare in der österreichweiten Gesamtausgabe der SN inkl. Sonderverteilung über Unternehmen und öffentliche Institutionen sowie Fachhochschulen, Universitäten und Berufsbildende Höhere Schulen; Sonderverteilung bei verschiedenen Veranstaltungen wie den Karriereforen in Salzburg und Linz; Online-Abbildung in der SN-App



Nutzen Sie eine aufmerksamkeitsstarke Doppel- oder Einzelseite im Karrieremagazin und positionieren Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber. Profitieren Sie dabei von über 235.000 täglichen Leserinnen und Lesern der "Salzburger Nachrichten". (Quelle: MA 2019/2020, LpA)

Weitere Informationen zu Ihren Präsentationsmöglichkeiten und dem Tarif finden Sie hier:

DOWNLOAD PRODUKTINFO DIE BESTEN - DAS KARRIEREMAGAZIN

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch über Ihre Werbemöglichkeiten im Magazin. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:





Tanja Gratzer

Mediaberaterin karriere.SN

tanja.gratzer@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-281









Unter nachfolgendem Link können Sie sich durch das Magazin vom letzten Jahr blättern:

DIE BESTEN - DAS KARRIEREMAGAZIN 2020

Quelle: SN