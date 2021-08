Neueröffnung eines Schmuckgeschäfts in Salzburg.

Die Schmuckkreationen von Brigitte Helm, die ihr Geschäft gegenüber vom Hotel Sacher in Salzburg hat, werden mit viel Inspiration und Liebe in einem Goldschmiede-Atelier in Wien gefertigt. Das Team achtet auf höchste Qualität und kostbare Materialien. Die Kreationen gibt es in Roségold, Weißgold und Gelbgold mit Diamanten. Bis ein Schmuckstück im Geschäft präsentiert wird, gehen viele Arbeitsschritte voraus. "Die Idee steht am Beginn, dann bespreche ich mit meiner Designerin die Umsetzung", sagt Brigitte Helm. Erst dann werden die Schmuckstücke in kunstvoller Handarbeit in einem Wiener Atelier gefertigt. Viele der Schmuckstücke haben einen persönlichen Bezug zum Leben von Brigitte Helm: Aufgrund ihres Lieblingssongs "Fly Me to the Moon" entstand die "Moon & Star"- Kollektion. Weil die Orchidee ihre Lieblingsblume ist, wurde eigens ein Design im Wechselspiel von glänzender und matter Oberfläche kreiert. "Eine andere Kollektion, die Love-Kollektion, habe ich der Liebe meines Lebens gewidmet."

” Bild: SN/brigitte helm Brigitte Helm, Schmuckhändlerin und Designerin Mit den Besten zu starten war mein Motto. Deshalb wählte ich die „Salzburger Nachrichten“ als meinen Medienpartner. Ich schätze die exklusive Beratung.

Mode war ihr zu saisonal

Dabei war Brigitte Helm nicht immer in der Schmuckbranche tätig. Nach 40 Jahren im Dienste einer Bank, davon die letzten 15 Jahre in der Vermögensberatung, entstand in ihr der Wunsch nach räumlicher und inhaltlicher Veränderung. "Ich hatte den Wunsch, einen Laden zu eröffnen. Ich verstehe etwas von nachhaltigen Werten und Mode." Weil Helm Mode zu vergänglich und saisonal war, setzte sie auf Schmuck. Binnen weniger Wochen nach der Idee waren ein Geschäftslokal und eine Wohnung gemietet. Der Gedanke, einmal in Salzburg zu leben, hat die Wienerin schon ihr ganzes Leben begleitet. "Für den Wiener ist Salzburg immer etwas Besonderes, eine wunderbare Oase." Ein kreatives Netzwerk ist für den Auftritt der umtriebigen Schmuckhändlerin und Designerin verantwortlich: Ein Freund schafft die witzigen Illustrationen, ein anderer sorgt für die oft überraschende Dekoration des Geschäfts und eine seit Jahrzehnten befreundete Wiener Juweliersfamilie schafft die glänzenden Pretiosen. "Schmuck soll für jedermann leistbar sein", ist das Credo von Brigitte Helm. Auf Schmuck spare heute niemand mehr lange. 99 Prozent der Schmuckstücke werden für unter 1000 Euro angeboten. "Schmuck soll schmücken und nicht nur Wertanlage sein. Das tut er aber nur, wenn er auch getragen wird", sagt Helm. Die Schmuckhändlerin wünscht sich, dass jede Besitzerin ihrer Schmuckstücke genauso viel Freude damit hat wie sie.

Die Kampagne

Brigitte Helm stammt aus Wien und verfügte bei ihrer Geschäftseröffnung in Salzburg über nur wenige Kontakte. Ziel der Kampagne war es deshalb, so rasch wie möglich als Unternehmen, das hochwertige, aber leistbare Schmuckkreationen führt, bekannt zu werden. Deswegen folgte sie dem Ratschlag einer bekannten Salzburger Modedesignerin, die SN als Werbemedium zu nutzen: "Die Zeitung wird hier gelesen und macht dich bekannt. Auch in Wien haben die SN einen sehr guten Ruf!" Nach Beratung durch Susanne Strasser schaltete Brigitte Helm eine Anzeigenkampagne im Lokalteil, in der Festspielbeilage und im Magazin "Salome". Auch SN-Card-Besitzer erhielten interessante Angebote.

Der Erfolg

Brigitte Helm äußert sich positiv über die SN-Kampagne: "Die Werbung wirkt, es kommen Leute und fragen nach. Auch die Anfragen via SN-Card übers Internet waren messbar. Ohne Werbung geht gar nichts, da muss man Geld in die Hand nehmen. Das Ziel der Kampagne war, mich kennenzulernen, man muss ja nichts kaufen, es freuen mich auch Komplimente." Bis sich der Erfolg einstelle, vergehe Zeit: "Ich bin kein geduldiger Mensch, habe aber gelernt, dass es dauert, bis der Erfolg greift. Ich habe keinen Verkaufsdruck, habe keine Mitarbeiter, ich will ein Geschäft aufbauen und nutze das beste Netzwerk, das ich kriegen kann." Die ehemalige Bankerin rechnet aber genau: "Werbung hat die gleiche Wichtigkeit wie etwa die Produktkalkulation. Ich führe genau Tagebuch und messe den Erfolg jeder Maßnahme." Wohlfühlen im Geschäft steht an erster Stelle. "Mein Ziel ist, einen Namen zu haben, bei dem man ein nettes Tratscherl bei einer Tasse Kaffee haben kann und sicher sein kann, dass man immer etwas für sich findet", sagt Brigitte Helm.