Confiserie Berger: Baureportage macht neues Lokal bekannt

Durch die Baureportage der SN wurden zahlreiche Leser auf das neue Lokal "Bergers FEINHEIT" aufmerksam.

Alles begann in der hauseigenen Garage: Mit großer Leidenschaft tüftelten Hubert und Christine Berger im Jahr 1994 an der Herstellung ganz besonders feiner Edelpralinen. Die Liebe zum Produkt Schokolade und der Wunsch, hochwertige Produkte zu kreieren, steht für das Ehepaar im Fokus - bis heute. Der ursprüngliche Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein erfolgreicher Familienbetrieb mit rund 100 Mitarbeitern, sechs Filialen und internationalen Schokoladenexporten. Ein siebter Standort in Graz eröffnet in Kürze. Als das Ehepaar Berger beschloss, sein Unternehmen um die Räumlichkeit "Bergers FEINHEIT" in Lofer zu erweitern, suchte es nach einer Möglichkeit, sowohl den Bau der herausragenden Immobilie als auch die Eröffnung des innovativen Konzepts zu bewerben. In den "Salzburger Nachrichten" fanden Hubert und Christine Berger den perfekten Kooperationspartner: In Form einer Baureportage kamen sowohl die hochwertigen Besonderheiten des Bauwerks als auch das Konzept der neuen Lokalität zum Ausdruck und erreichten die breit gestreute Leserschaft der SN.







Von der Baureportage profitieren alle

Das Besondere an einer Baureportage: Sie ist für den Bauträger komplett kostenlos. Die Kosten werden von den Unternehmen getragen, die am Bau der Immobilie beteiligt sind. "Damit haben alle zusammenarbeitenden Betriebe eine hervorragende Möglichkeit, ihr eigenes Unternehmen werbewirksam und mit einem individuellen Inserat zu präsentieren", erklärt Manuela Schuller von den SN. "Gleichzeitig unterstützen sie damit das Gesamtprojekt." Eine Win-win-Situation ergibt sich dabei für den Bauträger wie auch für die Bauunternehmen, da es sich bei den Inseraten in der Baureportage stets um Angebote zu einem günstigen Preis handelt. "Alle Unternehmen bekennen sich dazu, an dem ,neuen Gesicht' der innovativen Bauprojekte beteiligt zu sein,

und generieren dadurch eine hohe Werbewirkung."

Der Werbeeffekt der Baureportage war sofort spürbar. Der Bericht über "Bergers FEINHEIT", das sich in exklusiver Lage inmitten der idyllischen Umgebung Lofers befindet und unter anderem Schokoladen-Brunches anbietet, schlug beim Zielpublikum an. "Schon kurz nach der Eröffnung haben wir viele Anfragen für den Schokoladen-Brunch erhalten. Wir waren daraufhin stets ausgebucht", beschreibt Hubert Berger. Bemerkenswert sei insbesondere, wie sich die SN-Leser mit den Inhalten der Zeitung identifizierten, "das bewirkt wiederum, dass sie sich mit unserer Philosophie identifizieren".

Die Kampagne

Mit einer Baureportage präsentierte die Confiserie Berger ihre neue Stätte der Verführung, "Bergers FEINHEIT", in den SN. Die einzigartige Lage des Gebäudes mitsamt Naturkulisse sowie das Konzept des Lokals wurden so in einem prominenten Artikel beworben. Die gesamte Anzeige war für für das Ehepaar Berger völlig kostenlos - denn die Kosten übernehmen bei einer Baureportage die Bauträger. Dabei haben diese die wertvolle Möglichkeit, ihr Unternehmen auf kostengünstige Weise und in einem exklusiven Kontext zu präsentieren.

Der Erfolg

Einen großen Bekanntheitsschub erreichte "Bergers FEINHEIT" sofort, als die Baureportage in den SN erschien. "Durch den positiven Artikel sowie die ansprechenden Fotos wurden zahlreiche Leser angesprochen, die unsere Stätte der Verführung sofort aufsuchten", freut sich Christine Berger. Die Unternehmen, die am Bau des herausragenden Projekts beteiligt waren, profitierten ihrerseits von ihren Schaltungen in der Baureportage: Ihre Leistung wurde in der Baureportage für potenzielle Neukunden deutlich sichtbar gewürdigt.

Quelle: SN