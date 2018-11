Das Kundenevent: Raiffeisen Immobilien

Der "SN-Immobilientag" wurde 2018 zum ersten Mal ins Leben geweckt und stieß sofort auf positive Resonanz.

Mit einem innovativen Konzept haben die "Salzburger Nachrichten" das Dilemma vieler Immobilienmessen gelöst, Wohnungen der gehobenen Kategorie möglichst authentisch "erfahrbar" zu machen: Im Rahmen einer exklusiven Immobilienführung in und um die Mozartstadt kamen Privatkunden von Raiffeisen Salzburg voll auf ihre Kosten - für Komfort und Sicherheit auf dem Weg zu den sieben Objekten sorgte eine Flotte von luxuriösen Autos der Marke Audi.

Warum also Baupläne und Webseiten studieren oder Messen besuchen, wenn nichts so sehr zählt wie der persönliche Eindruck?

Das gilt insbesondere für den Immobilienkauf. Diese Gedanken leiteten die Werbeexperten der SN-Anzeigenabteilung, als sie den "SN-Immobilientag" konzipierten. Kunden mit ausreichend Bonität sollten in relativ kurzer Zeit Immobilien in Salzburg problemlos persönlich erleben können.

Mit Audi, Raiffeisen Salzburg und Raiffeisen Immobilien Salzburg waren rasch Top-Partner gefunden, die sich von dem Konzept begeistert zeigten. Nach der Konzeptphase gingen die SN-Leute und das hausinterne Marketing an die Feinplanung des Events - unterstützt und begleitet von Stefan Peschek (Raiffeisen-Marketingabteilung).

Teresa Schubert (Fahrservice Salzburg GmbH), die auch während der Festspielzeit mit der Audi-Festspielflotte für perfekten Gästeservice sorgt, stellte ein Team aus elegant gekleideten jungen Herren und einer junge Dame zusammen, die die luxuriösen Fahrzeuge - von Audi Q7 bis A5 - steuerten.



Exklusive Wohnungen für jeden Bedarf

Das Team der Immobilienexperten stellte ein Portfolio besonderer Wohnungen für jeden Bedarf zusammen - von der Studentenwohnung in guter Lage bis zur Penthouse-Wohnung. Fahrtrouten wurden ausgeheckt, die Raiffeisen-Zentrale in der Schwarzstraße als "Basecamp" mit Catering und Veranstaltungstechnik ausgerüstet und an das gut betuchte Publikum der Raiffeisen-Privatkunden ergingen persönliche Einladungen - ausgestellt von Raiffeisen-Direktor Erich Ortner und Prok. Peter Mayr (Raiffeisen Immobilien).

Erfolgreich unterwegs in der Mozartstadt

Mitte März 2018 war es schließlich so weit: Die Vorbereitungen waren abgeschlossen und der Tag von strahlendem Sonnenschein gekrönt. Die Immobilien in bester Lage in und um Salzburg präsentierten sich von ihrer eindrucksvollsten Seite. Und die vermögenden Bankkunden konnten sich in den Luxusgefährten entspannen und zeitgleich auch die Audi-Modelle "erfahren". Die Filiale in Aigen diente dabei als Zwischenstation für Erfrischungen. Bei bester Stimmung ging es also in blitzblank polierten Audis von Immobilie zu Immobilie durch die Mozartstadt - vier Wochen nach dem Event wechselte das erste Objekt bereits den Besitzer! Weitere Immobilien sind schon reserviert.

Die Kampagne

Von der Mietwohnung bis zur Villa: Privatkunden konnten auf Einladung von Raiffeisen Salzburg, Audi Österreich und den "Salzburger Nachrichten" interessante Immobilienprojekte in der Mozartstadt besichtigen. Ein besonderer Service dabei: Audi Österreich stellte acht Limousinen mit eigenen Chauffeuren für den komfortablen Transport zur Verfügung.

Das Fazit eines erfolgreichen Tages: Luxusservice der besonderen Art und Stärkung der Kundenbindung wurden in einen exklusiven Event verpackt. So viele Immobilien wie an diesem Tag wurden noch nie so bequem und so persönlich erlebbar gemacht.

Abgerundet wurde der Immobilientag von professioneller Beratung über die Objekte, die Finanzierung sowie rechtliche und steuerliche Aspekte. Neben der Konzeption und Organisation durfte die perfekte Nachberichterstattung durch die "Salzburger Nachrichten" natürlich auch nicht fehlen!

Der Erfolg

Stefan Peschek (Marketing, Raiffeisenverband Salzburg) über den Erfolg des Immobilientags:

• Der Erfolg spricht in Zahlen: Verkauft wurden an diesem besonderen Tag bereits zwei Immobilien in der Stadt Salzburg.

• Wir haben von allen Seiten - insbesondere von unseren Kunden - sehr positive Rückmeldungen erhalten.

• Besonders wurden die Damen und Herren vom Fahrdienst gelobt.

• Unser Dank gilt insbesondere auch Herrn Beran von Audi und Herrn Santner von Porsche Inter Auto GmbH & Co. KG, die die eleganten Fahrzeuge für unsere Privatkunden zur Verfügung gestellt haben.

• Für die reibungslose Abwicklung vor Ort und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser besonderen Kundenveranstaltung sowie die angenehme Zusammenarbeit möchte ich mich bei den "Salzburger Nachrichten" nochmals besonders bedanken.

