Das Online-Marketing der SN

Zwölf junge Kreative schaffen individuelle Angebote

für Kunden und Leserschaft

Sebastian Gückelhorn ist Leiter der Abteilung Online-Marketing bei den „Salzburger Nachrichten“ in Salzburg. Er hat sich schon während des Studiums an der Universität Salzburg auf ICT&S (Informations- & Kommunikationstechnologien und Gesellschaft) spezialisiert. Das zwölfköpfige Team des Online-Marketings sorgt für Performance-Marketing, Content-Marketing, Newsletter-Marketing und Webgrafik. Die breite Angebotspalette wurde durch Corona insbesondere von regionalen Kunden gebucht. Die Mitarbeitenden versuchen stets zu verstehen, was Kunden und Leserschaft wollen, um ihnen die bestmöglichen Inhalte und Produkte anbieten zu können.

Seit wann gibt es das SN-Online-Marketing?

Seit Jänner 2020, vormals die Online-Marketing-Unit der Salzburg Digital GmbH.

Welche Aufgaben hat das Online-Marketing?

Die Abteilung besteht aus zwölf Mitarbeitenden. Sie arbeiten in vier Units. Das Performance-Marketing ist verantwortlich für die Erreichung von hausintern gesetzten Zielen über digitale Kanäle (zum Beispiel SEA, SMM, Display), wie zum Beispiel Anzahl an Abonnenten oder Abstimmungen beim Leonidas oder Besucher für das Karriereforum. Das Content-Marketing erstellt digitale Inhalte für Kunden und betreut Ressorts der „Salzburger Nachrichten“, die nicht von der Redaktion betreut werden wie Karriere, Immo oder Leben. Auch ist hier das Newsletter-Marketing des Hauses angesiedelt. Die Webgrafik ist für die Erstellung von digitalen Werbeformen verantwortlich. Sowohl kunden- als auch SN-seitig. Unsere Mediaberater Digital, die SALZBURG24 und SN.at vermarkten, sorgen dafür, dass all diese Expertisen nicht nur den hauseigenen Medien zur Verfügung stehen, sondern auch unsere Kunden und Partner davon profitieren. So ist garantiert, dass Innovation im Haus entwickelt werden kann und Produkte nach ausgiebigem Know-how-Aufbau am Markt angeboten werden können.

Welchen Stellenwert hat Ihre Abteilung für das Medienhaus?

Wir sehen uns als Ansprechpartner und Innovationstreiber für Online-Marketing im Haus. Enge Zusammenarbeit mit Abteilungen des Hauses ist Grundvoraussetzung für den Erfolg des Hauses. Beispiel: Das klassische Marketing arbeitet sehr eng mit Webgrafik und Performance-Marketing zusammen. So schaffen wir es, kanalübergreifende Kampagnen perfekt zu takten und so erfolgreiche Ziele zu erreichen. Egal ob off- oder online. Ebenso ist die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der Mediaberater entscheidend. So können wir Kunden mit einem 360-Grad-Portfolio bedienen. Auch hier: egal ob off- oder online.

Wie wirkte sich Corona auf das Nutzerverhalten aus?

Wir hatten und haben enorme Zugriffszahlen auf SN.at und salzburg24.at. Menschen wollten von vertrauenswürdigen Quellen informiert werden. Zum Teil hatten wir 8000 Menschen gleichzeitig auf unseren Portalen, was zu Peak-Zeiten zirka 400.000 Unique Clients (laut Google Analytics) täglich bedeutet hat. Freilich haben sich die letzten Wochen die Zahlen, parallel zur Situation der Pandemie, etwas beruhigt. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass die Anzahl an wiederkehrenden Usern gestiegen ist. Man kann auch sagen, wir haben Stammleser dazugewonnen, die uns nun hoffentlich lang erhalten bleiben.

Wo bemerkten Sie besonders große Veränderungen?

Wir erlebten einen deutlichen Anstieg an Kundenanfragen und an Buchungen von regionalen Kunden. Es gilt also nicht nur regional kaufen, sondern eben auch regional werben – und das auch mit Einsatz unseres Know-hows und unserer digitalen Kanäle.

Was raten Sie Werbekunden?

Seit Corona stellen wir fest: In schwierigen Zeiten wird das Bewusstsein für Qualität und Regionalität geschärft. Wir raten unseren Kunden, wie auch die letzten Jahre auf eine breite Kampagnenplanung zu setzen, off- und online Kanäle zu kombinieren, um so das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Bei solchen Kampagnen haben wir sowie unsere Partner die besten Erfahrungen gemacht.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?

Zu Beginn Kaffee, viel Kaffee, noch mehr Kaffee. Prinzipiell unterscheidet sich mein Alltag nicht viel vom Alltag eines anderen Abteilungsleiters, der nicht viel mit der „Digital-Branche“ am Hut hat. Man prüft laufende Projekte, spricht viel mit Mitarbeitenden, macht in Zeiten wie diesen einen Videocall nach dem anderen und nimmt sich am Ende des Tages dann noch Zeit, um das eine oder andere Fachmagazin durchzublättern oder durch einen Blog zu scrollen – um vor allem den „Wissengap“ zu den Mitarbeitenden nicht allzu groß werden zu lassen.

Wie kann man sich die konkrete Tätigkeit des Teams vorstellen?

Im Performance-Marketing versuchen wir, die Intentionen der Nutzer von SN.at und salzburg24.at zu verstehen und auf Grundlage der Daten Abonnenten zu gewinnen. Wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner erkennen und erfüllen und die beste Performance bieten, sodass eine langfristige Partnerschaft entsteht. Dazu gehört ein perfekter Kundenservice, der von Google, Amazon, Facebook oder Apple nicht gebracht werden kann. Eine große Herausforderung für unser Team ist, Bewusstsein für hochwertige digitale Produkte zu schaffen. Welche Pläne hat das Online-Marketing für die Zukunft? Wir wollen noch stärker und enger mit den verschiedenen Abteilungen unseres Hauses zusammenarbeiten und somit Kompetenzen und Know-how bündeln, sodass am Ende eines langen Prozesses alle Stakeholder langfristig profitieren.

Was sollte man mitbringen, wenn man Teil des SN-Online-Marketing-Teams werden möchte?

​Vor allem Faszination für digitale Medien. Durch die rasante Entwicklung im Online-Marketing ist es gar nicht mehr möglich, alles zu können, alles von Beginn an zu wissen. Aber durch Faszination, Motivation und Lernwillen kann der Job des Online-Marketers sehr schnell zur Berufung werden. Eines kann man definitiv sagen: Langweilig wird einem nie – es gibt viel zu entdecken.