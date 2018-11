Der Prospekt: Das perfekte Werbemittel für Conrad Electronics

Für das Unternehmen Conrad Electronics ist klar, die regelmäßige Werbung via Beilage in den SN ist unumgänglich.

Conrad verbindet die Tradition eines Familienunternehmens mit Neugier und Innovationskraft, gepaart mit einem umfassenden Produktportfolio im Bereich Technik und Elektronik und höchster Beratungskompetenz in allen Verkaufskanälen. Bei Conrad stehen neben der Sortimentsvielfalt und hohen Produktqualität vor allem auch die kompetenten, technisch hoch versierten und freundlichen Mitarbeiter im Mittelpunkt. Durch die persönliche Beratung und die vielen Serviceleistungen, die zusätzlich angeboten werden, ist Conrad ein zuverlässiger Partner für alle Fragen rund um Technik, Elektronik und Beschaffung.

Im Conrad Megastore wartet ein einzigartiges Einkaufserlebnis, wenn es um Technik und Elektronik geht. "Unsere Mitarbeiter haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und beraten mit Leidenschaft und Kompetenz", sagt Christian Grasshoff, Filialmanager Conrad Megastore Salzburg.

Um die Aktionen des Unternehmens gebührend publik zu machen, hat sich die Beilage in den SN für Conrad als beste Variante herausgestellt. Davon ist Grasshoff überzeugt und betitelt diese Werbeform als "perfekt geeignet".

Auch der Kundendienst kann sich sehen lassen - bei Conrad bekommt man den Service, den man benötigt. Und um auch das den Kunden klarzumachen, führte somit kein Weg daran vorbei, auch in der Zeitung der Salzburger für die Produkte zu werben. Nach kurzer Überlegung stellte sich heraus, dass die regelmäßige Werbung via Beilagen in den "Salzburger Nachrichten" für den richtigen Erfolg unumgänglich ist.

Die Kampagne

Conrad wirbt regelmäßig mit Beilagen in den SN. Die Bedeutung ist für Christian Grasshoff klar: "Die Beilage in den SN ist für uns das perfekte Werbemittel. Ich selbst bin mit den ,Salzburger Nachrichten' aufgewachsen. Die SN war praktisch das Erste, das ich gelesen habe. Wir wollen mit unserer Beilage ein bestimmtes Publikum ansprechen. Und es gibt für jede Zielgruppe das richtige Medium: Daher ist für uns die SN goldrichtig.

Der Erfolg

Der Erfolg der Kampagne schlug unmittelbar in den darauffolgenden Tagen zu Buche. Der Zuspruch und das Interesse der Kunden an den Produktbereichen, die in der Beilage der "Salzburger Nachrichten" zu sehen sind, war direkt danach um ein Vielfaches erhöht. "Der Zulauf bei Conrad nach Verteilung des Prospekts mit den SN war auch bei der letzten Kampagne größer als die Tage zuvor", sagt Grasshoff erfreut.

Quelle: SN