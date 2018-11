Die Welt des SN-Mediaservices - KTM beim Karrierforum

Seit 2013 ist das renommierte Unternehmen KTM in Zusammenarbeit mit den SN beim alljählrichen Karriereforum erfoglreich vertreten.

Die Unternehmenskultur von Europas größtem Motorradhersteller ist geprägt von Teamgeist, dem gemeinsamen Erreichen von Leistungen, dem Bezug zum Rennsport, der "Ready To Race"-Mentalität und dem engen Bezug zu den eigenen Marken sowie kurzen Wegen und schnellen Entscheidungen.

KTM produziert ein österreichisches Qualitätsprodukt für den Weltmarkt. Das Commitment zum Firmenstandort wird verdeutlicht durch die ständige Erweiterung in der Region Mattighofen und Munderfing als Hauptstandort des Unternehmens. KTM sieht sich als regionaler Leitbetrieb mit globaler Ausrichtung - ganz nach dem Motto "Von Mattighofen in die ganze Welt".

Zusammenhalt wird im gesamten Unternehmen gelebt, denn bei KTM gilt: Keine Businessanzüge, sondern Rennanzüge - keine Langeweile, sondern "Ready To Race". Die Mitarbeiter werden angespornt von Teamspirit und der Motivation, gemeinsam Ziele zu erreichen.

Starke Partner und Top-Kooperation

KTM ist seit 2013 Teil des Karriereforums der "Salzburger Nachrichten" in der Mozartstadt. Und so ein Messetag zeigt bei den Besuchern wie auch im Unternehmen seine Wirkung. Ein Messetag bringt einen großen Vorteil mit sich: den persönlichen Kontakt.

KTM legt großen Wert darauf, nicht nur über Jobmöglichkeiten mit den Interessenten zu sprechen, sondern versucht vor allem einen Eindruck, wie sich das Arbeiten im Unternehmen anfühlt, zu vermitteln. "Wir sind ein dynamisches Unternehmen, das vor allem der Teamgeist verbindet, in dem 08/15 keine Chance hat. Wir können motivierten Persönlichkeiten beste Entwicklungschancen bieten", erklärt HR-Recruiterin Barbara Etzelsberger.

Den Mitarbeitern wird auch einiges an Benefits geboten: "Vom kostenlosen MotoGP-Fanpackage über eine tolle Weihnachtsfeier hin zu zahlreichen Vergünstigungen auf eigene Produkte - hier ist für jeden Einzelnen etwas dabei."

KTM beeinflusst mit seinen Marken seit vielen Jahren die Region und konnte als stark wachsendes Unternehmen in den letzten Jahren mehrere Hundert neue Arbeitsplätze in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern schaffen - und so auch seinen Ruf als attraktiver Arbeitgeber in der Region, der auch beim Karriereforum stets gern gesehener Gast ist, stärken. "Motivierte und einsatzfreudige Mitarbeiter können bei uns viel erreichen - es kommt nicht nur auf den Lebenslauf, sondern auch auf den ,inneren Drive' an", sagt Etzelsberger.

Da KTM ein sehr starkes Unternehmenswachstum aufweist, wird dementsprechend nach qualifizierten Fachkräften in allen Bereichen gesucht. Regionalität spielt eine große Rolle, nichtsdestotrotz ist der Fachkräftemangel auch für KTM eine Herausforderung - hier hilft das Karriereforum der "Salzburger Nachrichten" immens weiter.

Karriereforum als wichtiger Hotspot

Die Zusammenarbeit mit den "Salzburger Nachrichten" beschränkt sich allerdings nicht nur auf das Karriereforum. "Die SN sind generell ein wichtiger Ansprechpartner für uns im Sinne von Employer Branding und der Positionierung von KTM als attraktivem Arbeitgeber. Durch das sehr starke Wachstum, das KTM in den letzten Jahren aufweisen konnte, ist selbstverständlich die Präsenz als Arbeitgeber am Markt und bei den potenziellen neuen Mitarbeitern sehr wichtig - daher zeigen wir auch bewusst Präsenz am Karriereforum", erklärt Barbara Etzelsberger. Positiv gesehen wird dort auch die Vielfalt an Kandidaten, da es keine spezialisierte Hochschulmesse ist, sondern ein breites Publikum angesprochen wird - vom Absolventen über Berufserfahrene hin zu Spezialisten. Aktuell beschäftigt KTM rund 4200 Mitarbeiter weltweit, davon den Großteil an den Standorten Mattighofen und Munderfing.

SN/ktm/neumayr Margot Dum und Barbara Etzelsberger informierten beim Karriereforum über Einstiegsmöglichkeiten bei KTM.

Die Kampagne

KTM ist im Rahmen einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit den SN seit 2013 beim Karriereforum Salzburg vertreten. "Für uns ist es eine gute Gelegenheit, in Kontakt mit Interessenten aus der Umgebung zu kommen. Das Karriereforum bietet uns die Möglichkeit, bereits vorab interessante Kandidaten für Jobmöglichkeiten kennenzulernen und einen persönlichen Erstkontakt zu knüpfen", erklärt Barbara Etzelsberger vom Recruiting-Team. Nach jedem Karriereforum gehen interessante Bewerbungen bei KTM ein und daraus können selbstverständlich auch Zusagen resultieren. "Letztes Jahr gab es erstmalig die Möglichkeit für Interessenten, vorab einen Lebenslauf an uns zu schicken - diese Möglichkeit wurde gut genutzt, wir hatten einen guten Rücklauf und die Bewerber haben uns dann auch direkt am Messestand besucht. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns bereits auf qualifizierte Gespräche vorzubereiten und eventuelle Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen", so die HR-Recruiterin.

Der Erfolg

Der Erfolg, der aus der Kooperation mit den "Salzburger Nachrichten" resultiert, ist oftmals schwer in Zahlen zu messen. Er wird jedoch sichtbar, wenn Kandidaten, mit denen man am Messetag ein intensives und qualitatives Gespräch über Karrieremöglichkeiten innerhalb von KTM führen konnte, in den darauffolgenden Tagen eine Bewerbung schicken und schlussendlich eine Zusage zum passenden Job bei KTM an den Kandidaten geht. Oftmals geht es jedoch auch darum, KTM generell als Arbeitgeber zu präsentieren und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Kandidat auf Jobsuche ist, wieder in dessen Kopf aufzutauchen nach dem Motto: "Mit KTM hatte ich damals beim Karriereforum ein sehr nettes und informatives Gespräch, hier wurde ich in meinen Wünschen ernst genommen und gut beraten, die Kollegen konnten mir ein sehr gutes Bild vermitteln, wie sich das Arbeiten bei KTM anfühlt und wie dort die Unternehmenskultur gelebt wird - das könnte der passende Arbeitgeber für mich sein."

