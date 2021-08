Lehrlinge über das Karriereforum Lehre finden.

​​dm drogerie markt versteht sich als Wirtschaftsgemeinschaft, die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt und deren Bedürfnisse ernst nimmt. So vielfältig wie das Sortiment ist auch das Team, und das ist gut so, denn nur so kann man voneinander lernen und sich gemeinsam weiterentwickeln. Ziel des Unternehmens ist es außerdem, als Gemeinschaft vorbildlich im Umfeld zu wirken – sei es durch nachhaltige Produkte oder soziales Engagement. Auch als Arbeitgeber rückt dm klar das „Wir“ in den Vordergrund. Daraus ergibt sich eine Gemeinschaft, in die sich jede und jeder einbringen kann. In der Sortimentsgestaltung und in der Dienstleistung wird darauf Wert gelegt, ein kompetentes Angebot bereitzustellen, das mit umfassendem Wissen und Service in moderner und angenehmer Atmosphäre angeboten wird. Als Arbeitgeber legt dm besonderen Wert auf die persönliche und fachliche Weiterentwicklung jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters. Egal ob Familie und Beruf, betriebliche Gesundheitsförderung oder Flexibilität in der Weiterbildung durch unabhängiges Lernen – dm nimmt persönliche Bedürfnisse nicht nur wahr, sondern reagiert mit entsprechenden Angeboten darauf. Auch die Lehrlingsausbildung ist dm wichtig. Denn die Lehrlinge von heute sind die Führungskräfte von morgen und gestalten das Unternehmen maßgeblich mit. dm drogerie markt steht für Menschlichkeit und Gemeinschaft. Das Unternehmen ist nahe an den Kundinnen und Kunden, versteht deren Bedürfnisse, greift Trends auf und wirkt darüber hinaus vorbildlich im Umfeld. dm drogerie markt GmbH eröffnete im Jahr 1976 die erste Filiale in Österreich. Der heutige Firmensitz in Salzburg/Wals ist Dreh- und Angelpunkt in Österreich sowie für die Expansion in die verbundenen Länder in Mittel- und Südosteuropa. Insgesamt beschäftigt dm Österreich fast 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Kampagne

300 Lehrlinge in ganz Österreich sucht dm drogerie markt jedes Jahr – vor allem für die Berufe Drogist, Friseur sowie Kosmetiker und Fußpfleger. Darüber hinaus werden in der Zentrale in Wals und im Verteilzentrum in Enns Lehrlinge ausgebildet. Bei den Maßnahmen rund um die Lehrlingssuche spielen besonders die Lehrlingsmessen als Ort der Begegnung und des Austauschs eine wichtige Rolle. In Salzburg hat sich das Karriereforum Lehre der SN als Fixpunkt im Messekalender etabliert. „Trotz der Herausforderungen der Pandemie erwiesen sich die SN als flexibler und verlässlicher Partner“, berichtet Petra Mathi-Kogelnik, die bei dm verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter ist, „die Messe wurde komplett digital aufgestellt. Die Betriebe konnten sich in Videos präsentieren und Messebesuchern die nötigen Informationen zur Berufsorientierung bieten. Ein Highlight der Zusammenarbeit mit den SN war die gemeinsame Produktion von Videomaterial mit Lehrlingen, die spannende Einblicke in die Berufsbilder gaben.“

Der Erfolg

Das Karriereforum Lehre ist eine der größten und bekanntesten Lehrlingsmessen der Region. „Zahlreiche interessierte Schülerinnen und Schüler besuchen den Messestand und informieren sich über dm als Arbeitgeber“, berichtet Petra Mathi-Kogelnik von dm drogerie markt. Durch die Zusammenarbeit mit den SN kann dm Interessierten einen Eindruck zu den Möglichkeiten im Unternehmen vermitteln und sich als Arbeitgeber präsentieren. Mathi-Kogelnik: „Die SN sind ein verlässlicher Partner, die Messe ist gut organisiert und hat einen hohen Bekanntheitsgrad. So gelingt es, Kontakte zu knüpfen, in Austausch zu treten und die Marke dm als Arbeitgeber zu stärken. Das Karriereforum Lehre ist ein wichtiger Baustein im Maßnahmenmix für eine erfolgreiche Lehrlingssuche im Raum Salzburg und sicherlich einer der Gründe, warum wir jedes Jahr so viele neue Talente einstellen können.“

Die SN sind ein starker Partner in der Region, mit dem wir gern zusammenarbeiten.

Petra Mathi-Kogelnik, verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter