Döllerers Genusswelten

Gastfreundschaft & die Liebe zum Genuss.

Was im Jahre 1909 mit einem Wirtshaus und einer Metzgerei in Golling bei Salzburg begann, ist mit viel Liebe und Freude an gelebter Gastfreundschaft heute zu einem facettenreichen Familienunternehmen geworden. Inzwischen blickt man beim Döllerer auf 112 Jahre in der Gastronomie und über 35 Jahre Erfahrung im Weinhandel zurück. Döllerers Genießerhotel, Genießerrestaurant, Wirtshaus und Feine Kost in Golling und Döllerers Weinhaus & Enoteca in Kuchl repräsentieren vor allem eines: Genuss und Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Was ist das Erfolgsrezept?„Wir sind davon überzeugt, dass wahrer Genuss immer die Essenz der Heimat widerspiegelt“, erklärt Sabine Döllerer. „Darum stehen wir nicht nur für Gastfreundschaft und Genuss, sondern auch für eine sorgfältig kuratierte Selektion aus geschmackvollen Produkten und Erlebnissen mit Herkunft.“ Respekt vor der Natur und dem Ursprünglichen, aber auch die Neugier auf Modernes sind die Zutaten, mit denen die Döllerers bei ihren Kunden die Lust auf neue kulinarische Perspektiven wecken. Hinter dieser Idee stehe auch die ganze Familie – mit Leidenschaft, erklärt Sabine Döllerer. „Wir sind alle davon überzeugt, dass wahrer Genuss maßgeblich zur Lebensqualität beiträgt.“

Familienbetrieb mit Leidenschaft ​

Mehrere Generationen der quirligen Familie sind im und rund um das Stammhaus in Golling unterwegs: im Wirtshaus, Genießerrestaurant, Genießerhotel, in Döllerers Feine Kost, im Weinhandelshaus und in der Enoteca. Ein Leben ohne Arbeit? Für die Döllerers ist das unvorstellbar. Exklusive Kulinarik, Weinkultur und die Freude an Genuss und Gastfreundschaft bilden die tragenden Fundamente der Traditionsbetriebe. Eine andere wichtige Säule ist der starke Zusammenhalt. Das Motto „Gemeinsam sind wir stark“ ist nämlich ein weiterer wichtiger Teil der Döllerer’schen Firmenphilosophie und bezieht nicht nur die Großfamilie, sondern auch die Mitarbeiter mit ein. Auf eines ist nämlich Verlass: Wenn Not am Mann ist, packt beim Döllerer jeder und jede mit an.

Die Kampagne

Ziel der Kampagne war es, regionale Kunden anzusprechen, um damit die vielseitigen Services der Döllerer-Traditionsbetriebe Lesern aus der näheren Umgebung vorzustellen. Als Kooperationspartner wurden die SN ausgewählt, weil diese die langjährige Unternehmensgeschichte nun schon seit vielen Jahren kompetent begleiten. Der Entschluss für die Zusammenarbeit basierte seitens der Familie Döllerer auf der Gewissheit, bei den „Salzburger Nachrichten“ und deren Mitarbeitern in guten Händen zu sein. Als ausnahmslos positiv hat sich für das Unternehmen erwiesen, dass durch die Kooperation ganz gezielt ein regionales Publikum angesprochen werden konnte. Während der Zeit des Shutdowns konnten so Aktionen zu den Feiertagen, Take-aways und einige andere Angebote beworben und kommuniziert werden. Die Abwicklung erfolgte oft kurzfristig, ganz unkompliziert und war äußerst effektiv.

Der Erfolg

Viele Leser konnten auf die aktuellen Aktionen, die Menüs zur Abholung sowie die Feine Kost aufmerksam gemacht werden. Trotz des Shutdowns erlebten vor allem die Take-away-Angebote und die Feine Kost einen regelrechten Ansturm. Gerade im Bereich der Feinen Kost konnten sogar viele Neukunden gewonnen werden. Die Leser hatten neben den News aus der Region das Plus an Informationen zu aktuellen Events und Angeboten.

Mir gefällt die regionale Berichterstattung der SN und wie harmonisch die Gastromodule eingebunden werden. Das schafft Aufmerksamkeit, ohne aufdringlich zu wirken.

Sabine Döllerer, Gastronomin