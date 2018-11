Festspiele Reichenau: Story-Telling mit der Avetorial-Strecke

Advetorial-Strecken sind vor allem für Kunden, die eine große Bandbreite an Inhalten an das SN-Publikum kommunizieren möchten, von Bedeutung.

In den dreißig Jahren, die es sie bereits gibt, haben sich die Festspiele Reichenau längst über die Grenzen der Region und sogar des Landes herumgesprochen: Beeindruckendes Theaterspektakel erleben die Besucher bei über 120 Vorstellungen im Jahr - wenn sie die Karten rechtzeitig ergattern. Denn seit jeher sind die Plätze bei den Festspielen Reichenau ausnahmslos ausverkauft.

Durch die Lage des Festspielhauses Reichenau zog es zunächst hauptsächlich ein Publikum aus dem Osten Österreichs zur Kulturstätte. Dann die Überraschung: Es gesellten sich immer mehr Menschen aus dem Westen zu den Zuschauern. "Als wir diesen Trend erkannt haben, war für uns klar, dass wir unsere Veranstaltungen in entsprechenden Medien bewerben müssen, um weitere Menschen aus dem Westen bei uns begrüßen zu dürfen", erklärt Renate Loidolt, die die Festspiele Reichenau gemeinsam mit ihrem Gatten Peter Loidolt gegründet hat und leitet. Gesagt, getan - 2008 buchte das Ehepaar Loidolt zum ersten Mal in den "Salzburger Nachrichten" und setzte dabei auf eine Sonderbeilage in Form eines Advertorials. "Die Leserschaft der ,Salzburger Nachrichten' deckt sich im hohen Maße mit interessierten Theaterbesuchern und damit unserem Zielpublikum." Das sei schon bald erkennbar geworden: Zu den Stammgästen gesellten sich neue - davon einige aus dem Salzburger Raum.

Mit Advertorial-Strecken kommen Geschichten zum Ausdruck

Ein Advertorial zeichnet sich durch die gekonnte Mischung aus Werbung und Redaktion aus. Die Redaktion der "Salzburger Nachrichten" widmet sich dabei einer Institution und bringt dabei deren Besonderheiten im Detail aufs Papier. "Die Berichte der SN-Kulturredaktion sind immer wieder herausragend", freut sich Renate Loidolt. "Die Zusammenarbeit ist längst zu einer alljährlichen geworden und funktioniert stets reibungslos." Besonders wertvoll für sie seien die vielen Ideen und Vorschläge, die vonseiten der Redaktion kommen, um das Advertorial besonders attraktiv und informativ zu gestalten. "Wir profitieren dabei vom reichen Erfahrungsschatz und der hohen Professionalität der Redaktion, die, wie man sieht, mit Leib und Seele bei ihren Berichterstattungen dabei ist."

Elisabeth Pramendorfer von den SN legt Advertorial-Strecken besonders jenen Kunden ans Herz, die eine große Bandbreite an Inhalten an das SN-Publikum kommunizieren möchten. "Während man sich in einem Inserat auf ein bestimmtes Thema konzentriert, haben wir bei Advertorial-Strecken die Möglichkeit, auszuholen, ganz unterschiedliche Geschichten zu erzählen und Details hervorzuheben."

Besonders von der hochwertigen Arbeit der Redaktion, die beim Advertorial am Schreibprozess beteiligt ist, profitiert jedes Unternehmen.

Die Kampagne

Um die facettenreichen Veranstaltungen der Festspiele Reichenau hervorzuheben, setzt das Gründer-Ehepaar seit Jahren auf eine Advertorial-Strecke in den "Salzburger Nachrichten". Bei dieser arbeitet die SN-Redaktion aktiv mit und gestaltet die Berichte dabei in liebevoller Detailarbeit. Während sich ein einzelnes Inserat auf ein bestimmtes Thema konzentriert, rückt die Advertorial-Strecke eine Vielfalt an Themen in den Fokus. Damit empfiehlt sie sich besonders für Werbepartner, die sich mit einer größeren Bandbreite an Informationen an das SN-Publikum wenden möchten. Die redaktionelle Bearbeitung der Themen ist dabei genau am Interesse der SN-Leserschaft ausgerichtet - und erzielt so eine breite Wahrnehmung.

Der Erfolg

Eine Advertorial-Strecke generiert durch ihren Umfang und redaktionelle Berichte einen besonders hohen Grad an Aufmerksamkeit bei der Leserschaft. So konnte das Ehepaar Loidolt bereits nach der ersten Schaltung einer solchen in den SN einen Anstieg der westösterreichischen Gäste in ihrem Publikum vermerken. Bei der Bewerbung der Inhalte des Werbepartners und deren Aufbereitung nach journalistischen Qualitätsmaßstäben steht die Redaktion dem Werbepartner mit voller Tatkraft zur Seite. "Die vielen Ideen und Vorschläge, die die Redaktion einbringt, sind besonders hilfreich", beschreibt Renate Loidolt. "Jedes Jahr entsteht so aufs Neue ein echter Hingucker, der unsere Festspiele perfekt bewirbt."

