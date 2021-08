Elektrisch denken als Erfolgsrezept.

Als größtes und erfolgreichstes Elektrotechnik-Unternehmen Westösterreichs stehen die Wünsche unserer Kunden nach einem besseren Leben im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Und das seit 1927. Um Ihre Wünsche zu erfüllen und Ihre Sorgen ernst zu nehmen, denken wir elektrisch. Elektrisch zu denken heißt aber nicht nur, Elektronen in eine Richtung fließen zu lassen. Elektrisch zu denken heißt, das unendliche Bedürfnis nach immer neuen Verbesserungen zu befriedigen. Es bedeutet, stets neue, individuelle Lösungen zu finden. Wir sehen das als große Verantwortung. Als Unternehmen mit acht Niederlassungen im D-A-CH-Raum und Spezialist für Gesamtlösungen sind wir bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Jeden Tag. Zu jeder Stunde. Wir stehen im Dienst des menschlichen Fortschritts. Mit Gesamtlösungen, die unser aller Leben etwas angenehmer, bequemer, einfacher und sicherer machen. Dazu zählen neben der Elektrotechnik vor allem Automatiktüren, Sicherheitstechnik, Audio- und Videosysteme, Brandmelde- und Brandschutztechnik, ComSystems, Hotel-EDV/KeyCards, Kassen- und Schanksysteme sowie Photovoltaik. Gemeinsam mit Ihnen planen, montieren und warten wir diese Konzepte. Damit es zwischen uns und unseren Kunden nur eine einzige Schnittstelle gibt. Gesamtlösungen aus einer Hand anzubieten, aber auch neue und auf den Bedarf zugeschnittene Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln ist ein Fokus bei Fiegl+Spielberger. Dazu brauchen wir Innovationsgeist und Kreativität, aber auch die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche in der täglichen Arbeit ist hierbei besonders gefragt. Mitarbeitern eine Karriere anstelle eines Jobs zu bieten hat ebenfalls Priorität bei Fiegl+Spielberger. Im Idealfall steht der Weg vom Lehrling zum Abteilungsleiter offen. Platz ist im Betrieb für erfahrene Profis ebenso wie für den Nachwuchs. „Think electric …“ – elektrisch zu denken ist für uns zuallererst unsere Einstellung und unsere Haltung zum Leben. So sind wir einfach gepolt. Es ist unser Naturell, unsere Leidenschaft und die unerschöpfliche Quelle unserer Energie. So wie der Strom wollen wir mit dem Leben fließen, Spannung erleben, Widerstände überwinden und unsere Energie mit anderen teilen. Das ist unser Code. Mit dieser energetischen Ladung machen wir die Welt jeden Tag besser und lebenswerter. In unserer Unternehmens-DNA sind aber auch Nachhaltigkeit, Stabilität, Sicherheit und Handschlagqualität, sowohl bei unseren Kunden als auch bei unseren Mitarbeitern, ganz zentrale Bausteine.

Die Kampagne

Es gibt regelmäßig Kontakt und die SN kennen daher unseren Bedarf. Somit wurde uns von den „Salzburger Nachrichten“ die Lehrlingskampagne vorgeschlagen. In der Folge haben wir zum wiederholten Male eine gemeinsame Kampagne gestartet. Die SN sind ein kompetenter, erfahrener und vor allem in diesem Bereich führender Partner. Somit gibt es hier einige Gemeinsamkeiten und die Zusammenarbeit in vielen Bereichen hat sich für uns als das Richtige herausgestellt: die gemeinsame Abwicklung und Durchführung, die professionelle Unterstützung als auch laufend innovative und neue Produkte sowie Herangehensweisen. Nicht zu vergessen sind hierbei das angenehme Miteinander und die unkomplizierte Abwicklung.

Der Erfolg

Wir haben durch die Kampagne gemeinsam mit den „Salzburger Nachrichten“ mehr und vor allem qualitativ hochwertigere Bewerbungen für unsere Lehrstellen bekommen. Dadurch konnten wir auch das Soll an neuen Lehrlingen erfüllen bzw. die Anzahl der Lehrlinge im Haus ausbauen und dadurch die Wahrnehmung für unseren Betrieb bei potenziellen Kandidaten schärfen.

Die Zusammenarbeit mit den SN hat sich bei der Lehrlingskampagne bezahlt gemacht. Es ist ein weiterer Baustein in unserem Bestreben, potenzielle Kandidaten für eine Ausbildung bei Fiegl+Spielberger zu begeistern.

Leonhard Neuner und Johannes Thurner, Geschäftsleitung Fiegl+Spielberger