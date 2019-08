Voller Erfolg: SN-Video "Shopping-Center bei Nacht"

Das FORUM 1 wird von SES Spar European Shopping Centers gemanagt. Eröffnet im Jahr 2008, bietet das zentral gelegene Center 50 Shops (z.B. Eurospar, Hervis, Müller, H&M, Starbucks und Nanu-Nana). Pro Jahr besuchen über fünf Millionen Kunden das FORUM 1. Seit 2011 wird dort auch das Center-Management des angrenzenden Shopping-Centers der Signa-Gruppe durchgeführt. Beide Gebäude sind mit einer Brücke verbunden und werden unter dem gemeinsamen Namen FORUM 1 geführt. Die Gesamtfläche beträgt 15.000 Quadratmeter.

Center-Managerin Verena Wegscheider legt großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit Firmen, die in der Nähe des FORUM 1 liegen. "Wir arbeiten mit vielen Unternehmen in der Nachbarschaft und in den benachbarten Stadtteilen zusammen - zum Beispiel mit dem Plasmazentrum Salzburg, dem Frauenbüro der Stadt Salzburg und vielen mehr."

Zeit für Video: Mit den SN durch eine spannende Nacht

Ein spezieller Event stand zur Osterzeit im FORUM 1 an: das "Shopping-Center bei Nacht". Kinder waren dabei dazu eingeladen, eine Nacht im Shopping-Center zu schlafen - mit allem, was dazugehört. Die SN waren live vor Ort und hielten die spannenden Momente per Video fest.

"So nah dran an den Menschen sind wir normalerweise selten: Es war für die Kinder einfach etwas ganz Besonderes, eine Nacht im Shopping-Center zu schlafen. Das lag vor allem auch an der sehr guten Kommunikation: Danke an das SN-Team für die sehr gute Betreuung", erklärt Wegscheider.

Im Rahmen der gelungenen Aktion "Shopping-Center bei Nacht" hob Wegscheider außerdem noch den sehr guten Kommunikationsmix hervor - und "dass wir die Zielgruppe punktgenau erreicht haben".

Warum ist die Zusammenarbeit mit den SN so wichtig für das FORUM 1? "Wir haben gern mit den SN zusammengearbeitet, weil wir wissen, dass die Eltern der Kinder die SN lesen. Dass die SN auch eine Videoproduktion angeboten haben, war perfekt."

Generell findet Wegscheider, dass es wichtig ist, sich etwas zu trauen. "Wir probieren gerne Neues aus." Und dazu gehört auch ein Video mit den SN.

Die Kampagne

"Shopping-Center bei Nacht" war für FORUM 1 eine Art Experiment. Den Kindern sollte in den Osterferien 2019 etwas Besonderes geboten werden, das man nicht so für Geld kaufen kann. In einem Shopping-Center zu übernachten - das geht normalerweise nicht. Für die pädagogische Betreuung der rund 40 Kinder wurden die Kinderfreunde Salzburg mit ins Boot geholt. So eine tolle Veranstaltung braucht natürlich auch jemanden, der die spannenden Momente festhält: Perfekter Partner waren dafür die "Salzburger Nachrichten". Die Profis der SN waren live mit der dazugehörigen Ausrüstung vor Ort und produzierten ein rundum tolles Video vom erfolgreichen Event. Zu finden ist dieses auf dem SN-Kanal bei YouTube.

Der Erfolg

Es gab äußerst positive Rückmeldungen der Kinder ("Habe zum ersten Mal in meinem Leben mit meinen Freunden eine Nacht durchgemacht") und der Eltern ("Sehr toll, was das FORUM 1 organisiert - hätte es das schon in meiner Kindheit gegeben, ich wäre sofort dabei gewesen"). Und auch die SN durften sich über zahlreiche Zugriffe auf das Video freuen.

Quelle: SN