Galerie M. Ferner

Kunst über ein Printmedium kommunizieren.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Michael Ferner: Wer bei Erfolg nachschlägt, stößt dabei schnell auf die Definition des Erreichens der gesetzten Ziele. Und wenn nicht, dann Misserfolg? So einfach ist es wohl nicht. Das Thema Erfolg ist zu umfassend und vielschichtig, um auf den ersten Blick die Mütter und Väter eines Erfolgs auszumachen. Meiner Erfahrung nach braucht es ein ganzes Dorf, um erfolgreich sein zu können. Mein Erfolgsrezept könnte also sein, diese „Dorfgemeinschaft“ zu pflegen. Aber eben nicht des Erfolgs wegen.

Was macht Ihre Galerie einzigartig?

Ein Potpourri der künstlerischen Artikulation, wie ich Kunst in die Welt bringe, Stil oder auch Marke – wenn man so will – und natürlich die vielen Menschen, die daran mitarbeiten und Einfluss nehmen. Künstlerkolleginnen und -kollegen jeglichen Fachs, das Designstudio MIAM MIAM, Druckereimitarbeiter, Galeristen, und das ist noch nicht mal eine Straße des Dorfs, von dem ich gesprochen habe, gerade eben die nächste Nachbarschaft.

Worauf wird Wert gelegt?

Alles hinterfragen. Sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Neugierig sein. Zuhören. Liebevoller Umgang. Staunen nicht verlernen.

Wofür steht die Galerie?

Ideologisch vielleicht das Bestreben, humorvolle Zugänge zu unterschiedlichsten Themen zu erschließen und sichtbar zu machen. In Bild, Wort, Aktion, was immer im jeweiligen Fall als das geeignetste Medium erscheint. Und nachdem wir ja auch unser Eigenverlag für Editionen, Kunstkarten, diverse Designartikel u. v. m. sind, achten wir bei allem, was wir machen, auf höchste Umweltstandards, klimaneutrale Produktion, regionale Herstellung. Der weltweite Kunstbetrieb hat in diesem Bereich leider noch kein ausgeprägtes Bewusstsein entwickelt. Begonnen hat es vor zirka 25 Jahren mit der Eröffnung eines Ateliers in Salzburg. Vom ersten Tag an mit einem fixen Öffnungsnachmittag für Besucher. Übrigens wurden erfreulicherweise auch damals schon Editionen von mir in der SN-Grafik-Galerie veröffentlicht. Im Atelier wurde gemalt und ausgestellt, geprobt, Kabarett gespielt und Atelierkonzerte veranstaltet. Nach einigen Standortwechseln bin ich vor sieben Jahren in der Bergstraße 11A gelandet. Ein wundervolles Haus und eine bunte Nachbarschaft. In der Galerie werden stets die neuesten Arbeiten gezeigt und Galeriekonzerte und Lesungen veranstaltet. Klein, aber fein. In dieser Hinsicht bin ich wohl angekommen.

Die Kampagne

Der Inhalt waren 100 Jahre Salzburger Festspiele und 25 Jahre Ferners Raben, eine Sonderedition zum augenzwinkernden Doppeljubiläum. Ich habe das Bild an die SN gemailt, mit dem Vermerk, dass es davon in Kürze eine limitierte Edition geben wird und es schön wäre, diese in der SN-Galerie zu präsentieren. Zwei Tage darauf hatte ich Antwort. Einen Tag später war die Kampagne besprochen und beschlossene Sache. Die Freude meinerseits war groß. Kunst braucht die Printmedien in vielerlei Hinsicht. Das beginnt beim Veranstaltungskalender, geht weiter über diverse Vor- und Nachberichte, Künstlerinnen- und Künstlerporträts bis hin zu den Kritiken. Im Fall der Jubiläumsgrafik waren natürlich die kontinuierliche Frequenz der Kampagne und die Dimension mitentscheidend für den raschen Verkaufserfolg. So gesehen ist hier ja Erfolg tatsächlich messbar. Besonders schön daran war, dass sich neben zahlreichen Neukunden auch viele unserer Stammkundinnen und Stammkunden angesprochen fühlten. Sowohl jene, die ohnehin regelmäßig in die Galerie kommen, als auch welche von früher. Kunstkäufer, die vor 20 Jahren und mehr ihre ersten Bilder bei mir gekauft haben, haben diesmal vermutlich zum Teil auch anlassbezogen eine Grafik erworben. Normalerweise verkaufen wir den größeren Teil einer Edition außerhalb Österreichs, bei dieser Edition sind außergewöhnlich viele Blätter in Stadt und Land Salzburg verblieben.

Der Erfolg

Die Kampagne ist ja bereits in die Coronazeit gefallen. Zusätzlich wurden in der Bergstraße Fern- wärme-Grabungsarbeiten durchgeführt. Die Besucherfrequenz in der Galerie war zu der Zeit also überschaubar. An manchen Einschaltungstagen und auch einige Tage danach hat sich eine kleine Schlange vor der Galerie gebildet. Es durften ja nur vier Personen gleichzeitig in die Galerie. Zu dieser Zeit war das besonders erfreulich. Und viele Blätter haben wir natürlich auch versendet.

Die großen Flüsse brauchen die kleinen Wasser, sagt schon Albert Schweitzer.

Michael Ferner, Künstler