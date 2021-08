Urlaubserlebnis in der eigenen Stadt.

Das einzigartige Grandhotel der Stadt Salzburg erstrahlt seit vorigem Sommer nach siebenjähriger Umbauzeit in neuem Glanz. Nach der Investition von rund 34 Millionen Euro ist das Hotel Sacher Salzburg auf dem neuesten Stand. Salzburger konnten das Hotel im Rahmen der Werbekampagne "Sacher-für-Salzburger"-Countdown im Juni 2020 und 2021 "neu" kennenlernen - und buchten die Angebote kräftig. Sacher zählt mit seinen beiden Hotels in Wien und Salzburg, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck sowie der einzigartigen original Sachertorte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt und zu den "Leading Hotels of the World". 1876 eröffnete Eduard Sacher das erste Luxushaus in Wien. Unter der liebevollen Obhut von Alexandra Winkler und ihrem Bruder Georg Gürtler begeistern die Sacher-Hotels heute tagtäglich Besucher aus aller Welt. Gepflegte Tradition, kombiniert mit einer stetigen, behutsamen Modernisierung, sorgt für einzigartige Sacher-Momente.

” Bild: SN/hotel sacher Matthias Winkler, Geschäftsführer Hotel Sacher Die Zusammenarbeit zwischen den SN und dem Sacher Salzburg war ähnlich erfolgreich wie schon im Jahr zuvor, wir danken Ihnen herzlich!

Die Kampagne

Das frisch renovierte Hotel konnten Salzburger zu Sonderkonditionen kennenlernen. Das Werbesujet enthielt neben einem starken Bild einen aussagekräftigen, eindeutigen Titel, um dem User den Mehrwert des Angebots näherzubringen, sowie einen erklärenden Teaser, der Interesse weckt. Als ganzseitiges Inserat und als fix platziertes Advertorial auf SN.at war der "Sacher-für-Salzburger"-Countdown sehr gut sichtbar.

Der Erfolg

Mehrere Hundert Nächtigungen erzielte das Hotel Sacher durch die Kampagnen zusätzlich. Fast alle wurden per E-Mail und Telefon gebucht. Durch die attraktive Gestaltung, den Eintrag im SN-Newsletter und die hohe Sichtbarkeit auf SN.at ergab sich zum Beispiel 2020 eine überdurchschnittlich hohe Klickrate von 2,37 Prozent. Diese war laut der Abteilung Online-Marketing die beste Klickrate aller SN-Kampagnen des Jahres 2020.