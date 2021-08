iko Bike & Mountain World

Sportfachhändler aus Leidenschaft

Es war der deutsche Skirennläufer Konrad Irlbacher (†), der vor über 50 Jahren die Weichen für eine echte Erfolgsgeschichte stellte: Unter dem Namen iko (Irlbacher Konrad) gründete der Rosenheimer in seiner Heimatstadt ein Sportfachgeschäft und begann zunächst mit der Entwicklung seiner eigenen Skimodelle. So baute der Pionier etwa den ersten Monoski und produzierte Ski mit durchgängigen Stahlkanten. Bereits mit 16 Jahren stieg auch Konrad Irlbacher junior in das Unternehmen seines Vaters mit ein – wie der Vater auch der Sohn ein Mann der Innovationen: Irlbacher junior gründete im Jahr 1990 die erfolgreiche Radmarke corratec. Im Jahr 1992 bezog iko-corratec den Firmensitz in Raubling bei Rosenheim, wo nach wie vor corratec- Räder produziert und entwickelt werden. Seit Dezember 2004 gibt es „den iko“ nun auch in Hallwang bei Salzburg. Auf über 3500 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Sportbegeisterte hier alles, was das Herz begehrt.

Breites Angebot für Sportbegeisterte

Ob Trekking, Wandern, Skitouren, alpines Klettern oder Radfahren – iko führt eine riesige Auswahl. Inzwischen ist die dritte Generation mit im Unternehmen eingebunden und auf unterschiedliche Verantwortungsbereiche aufgeteilt. Die Enkelin des Gründers, Tessa Irlbacher, zeichnet seit 2018 als Geschäftsführerin verantwortlich. Alle iko-Mitarbeiter sind aktive Sportler mit einer großen Leidenschaft für ihren Beruf. Um eine optimale Beratung zu bieten, testen die iko-Mitarbeiter die Ware auch selbst auf Herz und Nieren. Diese Praxiserfahrungen geben sie dann an ihre Kunden weiter.

Die Kampagne

Der Corona-Lockdown barg auch für den Sportartikelhändler iko einige Herausforderungen. Ein besonderes Ziel während des Lockdowns war es, die Kunden wissen zu lassen, dass man ihnen auch weiterhin – unter geänderten Rahmenbedingungen – zur Verfügung steht. Weil ungewiss war, wie sich die Situation weiterentwickeln würde, sollte so wenig wie möglich in die Werbemaßnahmen investiert werden, gleichzeitig war das Ziel, so viele Kunden wie möglich zu erreichen. Gemäß dem Prinzip „Keep it Simple“ wurde gemeinsam mit den SN schließlich die Idee entwickelt, viele kleine Titelanzeigen mit nur drei Grundinformationen zu kommunizieren: 1.) „Damit’s weiter sportln kinnt’s“, 2.) die Telefonnummer 0662/ 660 663 69 und 3.) das iko-Logo. Auch für den Onlinebereich wurde gemeinsam mit dem SN- Kreativteam ein Konzept für aufmerksamkeitsstarke Werbemittel konzipiert. Die Banner erzielten hohe Klickraten und weckten viel Interesse.

Der Erfolg

Die Flexibilität bei den Werbemitteln (Titelanzeigen in Kombination mit SN.at) ermöglichte eine äußerst erfolgreiche Kampagne. iko hatte zudem die Möglichkeit, neue und untypische Werbeformen zu testen. Mit Verweis auf die Anzeigen wurde der Sportfachhändler – wie erhofft – von vielen Kunden kontaktiert. Durch aufmerksamkeitsstarke Banner konnte auch die richtige Zielgruppe punktgenau angesprochen werden.

Die Zusammenarbeit mit den SN ist für mich eine Konstante, die gemeinsames Wachstum und Fortschritt ermöglicht.

Tessa Irlbacher, Geschäftsführerin iko