Im Fokus: Kundenzufriedenheit

Unternehmen finden in den "Salzburger Nachrichten" einen starken Werbepartner: Verlagsforscher Hans Paischer berichtet über aktuelle Studien.

Was macht die "Salzburger Nachrichten" als Werbepartner besonders?



Hans Paischer: Der Service spielt für uns die wichtigste Rolle. Wir ruhen uns nicht auf dem hohen Qualitätsstandard aus, den wir unseren Werbepartnern bieten, sondern überprüfen unser Serviceangebot stetig, um es zu optimieren. So haben wir in einer aktuellen Studie 120 unserer Werbepartner zu ihrer Zufriedenheit hinsichtlich der Zusammenarbeit mit uns befragt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 97 Prozent sind zufrieden, davon zwei Drittel sogar sehr zufrieden. Von den übrigen drei Prozent haben zwei Drittel lediglich darauf verwiesen, keine Auskunft geben zu können. Wenn man davon ausgeht, dass man für eine positive Benchmark 80 Prozent zufriedene und 40 Prozent sehr zufriedene Kunden haben sollte, übersteigen wir diese Anforderung

bei Weitem.

Auf welche Faktoren können sich Werbepartner der "Salzburger Nachrichten" laut der Studie besonders verlassen Hans Paischer: Die Studie macht deutlich, dass sich unser Team und insbesondere auch unsere Mediaberater dadurch auszeichnen, auf die individuellen Wünsche und Anliegen der Werbepartner einzugehen und bei der Beratung ein außerordentlich hohes Maß an Kompetenz aufweisen. Auch äußerten sich unsere Werbepartner sehr positiv hinsichtlich der Erreichbarkeit, der Schnelligkeit in der Bearbeitung und der Verlässlichkeit unseres Teams. 97 Prozent fühlen sich von uns gut beraten, zwei Drittel davon sogar sehr gut. Das sind entscheidende Werte, um auch in Zukunft erfolgreich und nachhaltig zusammenarbeiten zu können.

Sind Tageszeitungen nach wie vor ein geeignetes Medium für Werbeplatzierungen Hans Paischer: Auf jeden Fall. Da spre- chen die 84 Prozent unserer Werbekunden, die durch eine Kampagne mit den "Salzburger Nachrichten" einen konkreten Werbeerfolg spüren, Bände. Die Österreicher weisen eine unglaublich hohe Nutzung von Tageszeitungen auf: 65 Prozent nutzen sie täglich, in Salzburg Stadt und Land sind es 64 Prozent. Das ist drei Mal so viel wie in Amerika - in Europa sind wir mit dieser Zahl fast führend.

Das Konzept Tageszeitung funktioniert folgerichtig nach wie vor bei uns, die nationale Reichweite der SN ist 2018 genauso hoch, wie sie es auch vor zehn Jahren war. Zu beobachten ist, dass die Leser etwas älter werden - das bedeutet allerdings auch, dass sie über mehr Geld verfügen. Unsere Leserschaft ist zudem überdurchschnittlich mobil und aufgeschlossen gegenüber neuen Produkten. 93 Prozent unserer Zeitungen verkaufen wir in Form von Abonnements. Das bedeutet, dass sich die allermeisten unserer Kunden auf eine lange Beziehung mit uns einlassen. Sie verlassen sich auf das, was in den "Salzburger Nachrichten" steht. Die durchschnittliche Abo-Dauer beträgt 17 Jahre. Durch unsere digitalen Angebote steigt die verkaufte Auflage sogar noch, gerade die jüngere und gebildete Leserschicht schwenkt auf die Digitalversion der Zeitung um. Wir haben bereits 7500 Digital-Abos.

Warum entscheiden sich die Leser gezielt für die "Salzburger Nachrichten" Hans Paischer: Unsere Leser möchten ein breites Feld abgedeckt sehen und sich durch ein einziges Medium einen Überblick über die Geschehnisse auf der ganzen Welt verschaffen. Zwar steht das Internet zur Verfügung, um detailliert zu einem Thema zu recherchieren, eine extra zugeschnittene Bandbreite an aktuellen und relevanten Themen findet der Leser hingegen in den "Salzburger Nachrichten". Auch die Tatsache, dass entsprechende Geschehnisse auf der Welt in den SN durch unsere hochrangigen Journalisten kommentiert und im jeweiligen Kontext beleuchtet werden, spielt da eine entscheidende Rolle. Für viele stellt das Lesen der SN auch einen gewissen Rückzugsmoment dar, eine Pause im hektischen Leben. Die Zeitung ist damit etwas, das man sich gönnt, Zeit, die man sich für sich nimmt. Im Schnitt nehmen unsere Leser eine Ausgabe übrigens zweieinhalb Mal in die Hand - beispielsweise in der Früh, mittags und abends. Das erhöht für den Werbepartner selbstverständlich die Wahrscheinlichkeit, ein Mal oder sogar mehrmals gesehen zu werden. Auch in diesem Bereich sind wir am österreichischen Zeitungsmarkt mitführend.

Was charakterisiert die Leserschaft der "Salzburger Nachrichten" Hans Paischer: Bei den "Salzburger Nachrichten" erreichen unsere Werbepartner eine Leserschaft, die bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Aus Studien und Befragungen wissen wir, dass unsere Leser tendenziell Menschen mit höherem Einkommen sind. Kein Luxuspublikum, sondern ein sehr gebildetes, das sich besonders von hochwertigen Produkten angesprochen fühlt. Zudem sind unsere Leser in fast allen Bereichen überdurchschnittlich: Sie sind sehr mobil, aufgeschlossen, in ihrer Freizeit aktiv, sportlich, gesundheitsbewusst, musikalisch und allgemein ein Publikum mit weitreichenden Interessen. Ein hochinteressantes Publikum für Werbeschaltungen unterschiedlichster Art - besonders für Hersteller hochwertiger Produkte.

Welche Vorteile haben die Werbepartner der "Salzburger Nachrichten" konkret Hans Paischer: Grundsätzlich macht es einen großen Unterschied, ob Werbekampagnen in Gratiszeitungen oder in Kauftageszeitungen platziert werden - immerhin hat sich der Leser bei Kauftageszeitungen dafür entschieden, genau diese Zeitung zu erhalten, und wird sie folgerichtig auch mit entsprechender Aufmerksamkeit lesen. Die "Salzburger Nachrichten" genießen weit über die Grenzen Salzburgs hinaus einen außerordentlich guten Ruf als qualitativ hochwertiges Medium. Ihre Glaubwürdigkeit wird in Studien immer wieder als sehr hoch ermittelt. Das schlägt sich natürlich auch in der Wahrnehmung von Werbekampagnen in der Zeitung nieder: Die Leser befinden das, was sie in der Zeitung lesen, für glaubwürdig.

Welche Möglichkeiten haben Werbepartner der "Salzburger Nachrichten" Hans Paischer: Als großes Medienhaus können wir eine breite Palette an Kampagnenformen für unsere Werbepartner anbieten. Neben gut platzierten Schaltungen in unserer Zeitung sowie in Spezialmagazinen können Kunden auch auf digitale Werbung, Videos, Abbildungen auf dem Bus und vieles mehr setzen. Dieses Gesamtpaket an Möglichkeiten macht die "Salzburger Nachrichten" für Werbepartner einzigartig.

Quelle: SN