Kieser Training: Advertorials erreichen die passende Zielgruppe

Die Platzierung von Inseraten sowie Advertorials wird in den Salzburger Nachrichten ausgiebig genutzt.

Als eines der ersten Unternehmen in Europa erkannte Kieser Training die gesundheitsfördernde Qualität von Krafttraining und setzte dafür konsequent auf Maschinen - 1967 eine Pionierleistung. Auch über 50 Jahre später ist Kieser Training dem eigenen Konzept treu geblieben. Trainingsmaschinen wurden in Eigenregie immer weiter spezialisiert. Das gewährleistet maximale Trainingseffekte bei minimalem Zeitaufwand. Derzeit gibt es rund um den Globus über 150 Studios: in Australien, Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

In Österreich eröffnete das erste Studio im Jahr 2000 in Wien, es folgten weitere - Kieser Training Salzburg gehört mit knapp über 2000 Kunden zu den kleineren Studios in Österreich. Es herrscht eine familiäre Trainingsatmosphäre in der Sterneckstraße 11. Qualität bedeutet bei Kieser Training, die Erwartungen und Anforderungen der Kunden zu erfüllen und immer wieder zu übertreffen. Da der Markenname einem Versprechen gleichkommt, ist das Ziel, dauerhaft zu gewährleisten, dass die Kunden in jedem Studio einheitliche und gleich gute Dienstleistungen erhalten. Daher heißt es bei Kieser Training "Ja zu einem starken Körper". Diese Botschaft trifft das Konzept auf den Punkt, gilt auch bei der Kooperation mit den SN und macht diese Marke daher bestechend einzigartig und greifbar.

Die Kampagne

Um potenzielle Neukunden auf die vielen Vorteile aufmerksam zu machen, wird die Platzierung von Inseraten und Advertorials in den "Salzburger Nachrichten" ausgiebig genutzt. Für die Zielgruppe "35 plus" ist Kieser Training die Lösung schlechthin. Zwei Mal 30 Minuten Kieser Training pro Woche, danach duschen, fertig. Durch die Zusammenarbeit mit den SN landen die Botschaften bei der richtigen Zielgruppe.

Der Erfolg

Jörg Kaschowitz zum Erfolg, der sich durch die Inserate in den SN bei Kieser Training gezeigt hat: "Bei uns im Studio versuchen wir natürlich auch herauszufinden, wie die Menschen auf uns aufmerk-sam geworden sind. Laut Angabe der Neukunden sind es 50 Prozent, die dabei die SN angegeben haben. Für uns steht fest: Wir bleiben den ,Salzburger Nachrichten' treu, denn hier finden wir unsere Zielgruppe wieder."Der Erfolg

Quelle: SN