Kunden mit SN sehr zufrieden

Die große Kundenbindung macht die SN zu einem starken Werbepartner

Werbepartner profitieren vom Vertrauen der Leserinnen und Leser in ihre Zeitung. Die SN erfüllen diesen Anspruch Jahr für Jahr, wie SN-Verlagsforscher Hans Paischer anhand der aktuellen Kundenbefragung berichten kann.

Wie glaubwürdig sind die SN für die Leser? Hans Paischer: Das Gallup-Institut erhob im April die Einstellung der Österreicher u. a. zur Glaubwürdigkeit von Zeitungen. Bei der Glaubwürdigkeit und Faktenprüfung liegen die SN unter den Topzeitungen in Österreich, gemeinsam mit "Standard" und "Presse". Dies gilt auch für die Kompetenz der Journalisten. Weitere Erfolgsfaktoren laut Studie sind die Unabhängigkeit und Objektivität, viele Hintergrundberichte und die Verständlichkeit der Beiträge. Von der Glaubwürdigkeit des Mediums profitieren natürlich auch die Werbepartner in hohem Maße.

Was zeigt die aktuelle Kundenbefragung? Es hat sich deutlich herauskristallisiert, dass sich die Kundenbeziehungen zu den SN während der Coronazeit noch einmal intensiviert haben. Die Befragung zeigt, dass wir als SN die Bedürfnisse und Erwartungen in dieser Zeit besonders gut erfüllen konnten. 91 Prozent der befragten Kunden bestätigen einen hohen Werbeerfolg durch ihre Schaltung bei den SN.

Was sind laut Kunden die einzigartigen Qualitäten, die USP der SN? Hier ragen besonders drei Faktoren heraus: 89 Prozent stufen die hohen Reichweiten im Bundesland Salzburg als einzigartig ein, 86 Prozent die Qualität, Verlässlichkeit und Seriosität in der Zusammenarbeit, 83 Prozent die SN-Leserschaft als hochwertige Zielgruppe mit hoher Kaufkraft. 76 Prozent bewerten zudem das hochwertige redaktionelle Umfeld und 76 Prozent die umfassende, rasche und persönliche Kundenberatung als außergewöhnlich. Für mehr als die Hälfte unserer Kunden sind auch die Vielfalt der Magazine und die hohe Reichweite bei den Topentscheidern in Salzburg und Österreich ein USP.

Wie zufrieden sind die Kunden mit den Mediaberatern der SN? Auch hier können wir uns über hervorragende Ergebnisse in unserer Umfrage freuen. 78 Prozent aller Befragten sind sehr zufrieden mit unserer "Beratung und Abwicklung insgesamt". Weitere 20 Prozent sind zufrieden. Am meisten schätzen die Kunden an unseren Mediaberatern

die Flexibilität und das Eingehen auf individuelle Anliegen, die Verlässlichkeit, die Erreichbarkeit, die Kompetenz, die Reklamationsbehandlung, die Schnelligkeit der Bearbeitung und die Qualität der Angebote.

Wie bewerten die Kunden die Produkte der SN, in denen sie ihre Werbung schalten? Die Befragung zeigt eine hohe Zufriedenheit mit unserer Angebotspalette als Werbemedium generell. Unsere Kunden schätzen die Qualität und Gestaltung der Magazine und Sonderbeilagen sowie die Vielfalt der Printprodukte in unserem Haus. Die Gesamtzufriedenheit liegt bei über 95 Prozent.

Print oder online - was wird mehr geschaltet? Über 80 Prozent unserer Kunden sind durch Printschaltungen mit den SN verbunden, jeder zweite schaltet (auch) online, so auf www.sn.at und auf www.salzburg24.at. Es gibt dabei eine hohe Überschneidung: Insgesamt 42 Prozent aller befragten Werbekunden buchen Kombischaltungen. Crossmedialität ist also definitiv auch bei den SN ein Thema, weil mehr und mehr unserer Kunden damit ihre Zielgruppe verbreitern. Nach wie vor am stärksten verankert sind aber die reinen Printangebote. Auf sie zu verzichten oder diese einzuschränken scheint aktuell nach wie vor keine Option zu sein.

Womit punkten die SN bei den Leserinnen und Lesern besonders? Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Ausgewogenheit, Objektivität, Check und Re-Check, bevor etwas in das Blatt kommt. Die verschiedenen Seiten zu Wort kommen lassen, verschiedene Blickwinkel darstellen - das schätzen die Leserinnen und Leser an den SN. "Mehr Wissen" ist daher auch ein wichtiges Schlagwort - gemäß dem Slogan "Wer nichts weiß, muss alles glauben".

Würden die Leserinnen und Leser Werbung in der Zeitung vermissen? Heikle Frage. Werbung wird in der Zeitung nicht erwartet, sie wird aber sehr wohl genutzt. Die Zeitung wird konzentriert genutzt und ist kein "Nebenbei-Medium" wie etwa Radio oder oft auch das Fernsehen. Wer liest, tut nichts anderes. Dadurch kann Werbung auch konzentriert aufgenommen werden. Und die erste Hauptnutzungszeit am Morgen ist auch ideal für die Planung täglicher Einkäufe und Nutzung von Aktionen. Wo die Zeitung generell sehr gut abschneidet: In keinem anderen Medium fühlt man sich von Werbung weniger "belästigt" als in der Tageszeitung.

Wie viele Leser pro Exemplar haben die SN? Die "Salzburger Nachrichten" sind eine echte Familienzeitung. Im Durchschnitt wird ein Exemplar von 3,5 Menschen gelesen. Diese hohe Zahl wird freilich nicht nur durch Mitleser im eigenen Haushalt erreicht. Die SN sind auch eine sehr beliebte Zeitung im öffentlichen Raum, etwa in Kaffeehäusern, in Schulen und an Universitäten.

Wie oft nimmt ein Leser die Zeitung durchschnittlich in die Hand? Die Frühstückszeit ist der wichtigste Lesezeitraum. Die SN werden aber nicht nur am Morgen gelesen: Höhere Nutzungswerte gibt es auch in den Mittagsstunden und am Abend, wo man sich oft längeren Lesestücken widmet. Im Durchschnitt wird eine Ausgabe der SN 2,7 Mal zur Hand genommen - ein Spitzenwert in Österreich. Das erhöht natürlich die Aufnahmechancen für Werbeimpulse.

Wie lang bleibt ein Haushalt im Durchschnitt SN-Abonnent? Die durchschnittliche Abonnementdauer beträgt fast 20 Jahre! Das ist tatsächlich ein ungeheurer Vertrauensbeweis, der zeigt, wie sehr sich die Leser auf die SN verlassen und sie als "Begleiter durch ihr Leben" sehen.