Leitgöb Wohnbau: Mit der Tip-on-Karte bleibt man im Gedächnis

Leitgöb Wohnbau nutze die Tip-on-Karten für die Bewerbung ihrer Veranstaltungen - erfolgreich.

Seit rund 25 Jahren widmet sich Leitgöb Wohnbau erfolgreich dem geförderten sowie exklusiven Wohnbau in Land und Stadt Salzburg. Das erklärte Ziel lautet dabei, Wohnträume zu realisieren und echte Werte zu schaffen. Die individuelle und persönliche Betreuung und Beratung der Kunden stehen dabei an erster Stelle.

Die Herausforderung, bestimmte Events zu bewerben, liegt auch darin, die entsprechenden Termine nachhaltig zu kommunizieren. Denn wer interessiert an einer Veranstaltung ist, sich jedoch nicht an das Datum erinnern kann, verwirft den Gedanken womöglich wieder. Die "Salzburger Nachrichten" haben hier die ideale Lösung gefunden: die Tip-on-Karte. Wie eine Postkarte ist sie an der Zeitung befestigt, kann leicht herunter- und zur Erinnerung mitgenommen werden.

"Neben unseren klassischen Print-Anzeigen sind die Tip-on-Karten eine ganz besonders wirksame Werbestrategie, um etwas Gedächtnis zu behalten", erklärt Katja Heinemann, Marketingassistentin bei Leitgöb Wohnbau. Insbesondere die Messbarkeit dieser Kampagnenform schätzt Heinemann sehr: "Bei der Veranstaltung haben viele Menschen die Karte dabei. Das zeigt uns: Das ist die richtige Strategie!"

Die Kampagne

Ein Tip-on ist im Format einer handlichen Postkarte den "Salzburger Nachrichten" beigefügt und kann herausgenommen werden. "Die potenziellen Kunden können die Karte zur Erinnerung mitnehmen", erklärt Rosemarie Stampfl von den SN. "Dieses haptische Mittel ist gerade in der heutigen Zeit der Reizüberflutung extrem wirksam." Leitgöb Wohnbau bewirbt mit Tip-on-Karten öffentliche Besichtigungen von Immobilien.

Der Erfolg

Zahlreiche Besucher bei den mit Tip-ons beworbenen Veranstaltungen von Leitgöb Wohnbau hatten die vorn und hinten bedrucktn und ansprechend designten Tip-on-Karte sogar mit zur Veranstaltung gebracht. "Dadurch wird der Erfolg dieser Werbestrategie messbar", erklärt Katja Heinemann von Leitgöb Wohnbau. "Beide Veranstaltungen, die wir mit Tip-on beworben haben, waren stark besucht und ein voller Erfolg."

Quelle: SN