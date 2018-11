McArthurGlen Designer Outlet Salzburg: Die Flappe trägt Früchte

Das McArthuerGlen Designer Outlet ist seit der ersten Stunde Partner der SN. Durch diverse Werbemittel wie z.B. die Flappe macht das Outlet auf sich aufmerksam.

Mit dem Designer Outlet Salzburg brachte McArthurGlen das erfolgreiche Outlet-Konzept nach Salzburg: Das McArthurGlen Designer Outlet Salzburg eröffnete im September 2009 und bietet auf 28.000 Quadratmetern eine große Vielfalt an hochwertigen Luxus-, Lifestyle- und Designermarken.

Unter den zahlreichen Brands befinden sich bekannte Namen wie Coach, Diesel, Escada, Karl Lagerfeld, Villeroy & Boch, Vingino und viele mehr. Somit bietet das Center ein großes Angebot an Damen-, Herren- und Kindermode, Schuhe & Accessoires, Unterwäsche, Schmuck und Uhren, Sport- und Freizeitmode sowie Wohnaccessoires und Geschenkideen.

Das Designer Outlet Salzburg ist im Gegensatz zu den meisten McArthurGlen Designer Outlets eine Mall. Dabei soll die Außengestaltung an elegante, traditionelle Kaufhäuser und Einkaufspassagen des 19. Jahrhunderts erinnern, wie etwa an die Galleria Vittorio Emanuele in Mailand. Das Designer Outlet ist ein starker Partner der Region und grenzübergreifender Shopping-Hotspot.

Die richtigen Partner spielen auch in der Welt des Shoppings eine wesentliche Rolle. "Mit unseren Markenpartnern sowie den lokalen Behörden und Gemeinden ist es gelungen, eine eigenständige und über die lokalen Grenzen bekannte Shopping-Destination für Besucher aus der ganzen Welt zu entwickeln", betont Centermanager Florian Went.

Langjährige Kooperation

"Das Designer Outlet Salzburg ist seit der ersten Stunde Partner unseres Verlags", sagt Susanne Strasser, Mediaberaterin der "Salzburger Nachrichten". "Das Unternehmen ist damit nicht nur zu einem der führenden Hotspots im Modehandel, sondern auch zu einem Top-Kunden im Modebereich des Verlags geworden."

Bei der werblichen Umsetzung baut das Designer Outlet Center auf ganzseitige Imageseiten, die im viel gelesenen Lokalteil erscheinen, und auf auffällige Sonder-Werbeformen wie die Zeitungsflappe zu Events, etwa dem Late Night Shopping im Herbst.

"Die Flappe ist eine besonders beliebte Werbeform", erklärt Strasser. Mit der Flappe kann auf der Stammausgabe auffällig auf das Ereignis aufmerksam gemacht werden, auf der Rückseite finden sich dann die attraktiven Sonderangebote der einzelnen Shops. Diese Werbeform wiederholt sich dann im dritten Buch der Zeitung, mit jeweils anderen Angeboten.

Das Designer Outlet Center prägt auf diese Weise die jeweilige Tagesausgabe und verfügt dabei über insgesamt vier Seiten Fläche. "Natürlich sind wir auch bei den Events präsent und freuen uns, wenn Tausende Salzburger das Center füllen und die Werbemaßnahmen Früchte tragen", betont Strasser.

Die Print-Maßnahmen werden durch digitale Maßnahmen flankiert, unter anderem durch Liveschaltungen zu den Shopping-Events.

Die Kampagne

Das Designer Outlet inseriert das ganze Jahr über immer wieder in den SN (Print & online). Dabei ist das SN-Team immer ein kompetenter , verlässlicher Partner. "Für uns ist es wichtig, dass sich die SN mit dem Designer Outlet Salzburg auseinandersetzen und dessen Philosophie und Stil in der Werbung wiederfindet. Die Resultate sind überzeugend, immer wieder sprechen uns Kunden und Partner an", sagt Went. Partnerschaftliche Zusammenarbeit und innovative Ideen sind die Voraussetzung für den Erfolg einer authentischen Werbepräsenz.

Der Erfolg

"Zielgerichtete Werbeeinschaltungen und Werbekooperationen bringen uns viel Aufmerksamkeit und positives Feedback", sagt Florian Went. Dadurch kann das McArthurGlen Designer Outlet Salzburg sagen, dass die "Salzburger Nachrichten" einen großen Anteil dazu beitragen, dass viele Leute aus der Region und der Umgebung das Center für einen Shoppingbesuch aufsuchen.

SN/mcarthurglen designer outlet Mit der Hilfe der SN ist das Designer Outlet Salzburg gut gefüllt.

