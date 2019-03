Unternehmen finden in den "Salzburger Nachrichten" einen starken Werbepartner: Verlagsforscher Hans Paischer berichtet über aktuelle Studien.

Laut einer aktuellen Befragung sind 97 Prozent der "Salzburger Nachrichten"-Werbekunden mit der Beratung und Abwicklung zufrieden. Was macht die "Salzburger Nachrichten" als Werbepartner besonders? Hans Paischer: Der Service spielt für uns die entscheidende Rolle. Es gibt für uns keinen Grund, uns auf dem hohen Qualitätsstandard, den wir unseren Werbepartnern bieten, auszuruhen. Stattdessen optimieren wir unser Serviceangebot stetig, um unseren Kunden eine noch höhere Leistungsfähigkeit ihrer Schaltungen bieten zu können.

Wer wurde für die Studie befragt und wie genau lautet das Ergebnis der Befragung? Für die Studie haben wir 116 telefonische Interviews mit Werbekunden der "Salzburger Nachrichten" geführt. Zunächst sind wir auf die allgemeine Zufriedenheit unserer Kunden eingegangen. 97 Prozent äußerten sich als zufrieden, davon 67 Prozent sogar als sehr zufrieden.

SN/sn Kreisdiagramm zur Kundenzufriedenheit

Auf welche Faktoren können sich Werbepartner der "Salzburger Nachrichten" laut der Studie besonders verlassen? Unsere Medienberater schneiden in zahlreichen Kategorien hervorragend ab. So lobte die Mehrheit unserer Befragten nicht nur die Kompetenz, sondern auch die Verlässlichkeit unserer Medienberater. Auch zeigt die Studie, dass unsere Medienberater auf die individuellen Wünsche und Anliegen unserer Werbepartner eingehen und sich dafür Zeit nehmen. Auch in puncto Erreichbarkeit und Schnelligkeit hat unser Team hervorragend abgeschnitten.

Sind Tageszeitungen nach wie vor ein geeignetes Medium für effektive Werbeplatzierungen? Ja, auch in Zeiten des Internets ist die Tageszeitung hinsichtlich ihrer Werbewirkung nicht zu unterschätzen. 89 Prozent unserer befragten Werbekunden geben an, durch eine Kampagne in den "Salzburger Nachrichten" einen konkreten Werbeerfolg zu spüren. Das verwundert nicht angesichts der Tatsache, dass die Österreicherinnen und Österreicher eine unglaublich hohe Nutzung von Tageszeitungen aufweisen: 65 Prozent nutzen sie täglich, in Salzburg Stadt und Land sind es 64 Prozent. Das ist drei Mal so viel wie in Amerika - in Europa sind wir beinahe das Land, in dem die Menschen am häufigsten zur Zeitung greifen.

Was charakterisiert die Leserschaft der "Salzburger Nachrichten"? Mit den "Salzburger Nachrichten" erreichen unsere Werbepartner eine Leserschaft, die bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Aus Studien und Befragungen wissen wir, dass unsere Leser tendenziell Menschen mit höherem Einkommen sind. Kein Luxuspublikum, sondern ein sehr gebildetes, das sich besonders von hochwertigen Produkten angesprochen fühlt. Zudem sind unsere Leser in fast allen Bereichen überdurchschnittlich: Sie sind sehr mobil, aufgeschlossen, in ihrer Freizeit aktiv, sportlich, gesundheitsbewusst, musikalisch und allgemein ein Publikum mit weitreichenden Interessen. Ein hochinteressantes Publikum für Werbeschaltungen unterschiedlichster Art - besonders für Hersteller hochwertiger Produkte.

Welche Möglichkeiten haben Werbepartner der "Salzburger Nachrichten"? Als großes Medienhaus können wir eine breite Palette an Kampagnenformen für unsere Werbepartner anbieten. Neben gut platzierten Schaltungen in unserer Zeitung sowie in Spezialmagazinen können Kunden auch auf digitale Werbung, Videos, Abbildungen auf dem Bus und vieles mehr setzen. Dieses Gesamtpaket an Möglichkeiten macht die "Salzburger Nachrichten" für Werbepartner einzigartig.

Quelle: SN