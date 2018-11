Medienexperten im Interview: Es braucht Qualitätsmedien

Schlagabtausch zwischen Profis

Alois Grill gilt als einer der erfolgreichsten Kommunikationsunternehmer in Österreich. Nach Karriere-Stopps bei Grill & Gull und JWT hat der Bad Ausseer 2012 Loys aus der Taufe gehoben. Aktuell ist er mit seiner Agentur auf die Repositionierung von Unternehmen im Marken- und Marketingbereich fokussiert.



Christian Strasser, geboren und aufgewachsen in Salzburg, ist seit 1994 im Verlag der "Salzburger Nachrichten" als Journalist sowie Marketing- und Mediaservice-Leiter tätig. Aktuell ist er für die Leitung der Abteilung Mediaservice verantwortlich.

Welche Zukunft hat die Zeitung als Werbemedium? Alois Grill: Wenn man über die Zukunft von Zeitungen beziehungsweise Printmedien spricht, wird eines immer wichtiger: Welches Medium lese, sprich, konsumiere ich? Entscheidend ist nicht, dass ich Zeitung lese, sondern welche. Hier ist die Positionierung der Zeitungen selbst, die ihrerseits Werte und Haltungen vermitteln, wesentlich.

Das Ziel soll sein, dass man als Kunde sagt: Diese Zeitung will ich lesen, sie entspricht meinen Werten und meinem Informationsbedürfnis. Wenn die Zeitungen das verstehen, kommt ihnen das zugute. Medien wie die "Salzburger Nachrichten" haben das verstanden und sich früh positioniert. Das kommt ihnen jetzt entgegen.

Generell muss man immer aufpassen bei der Diskussion "Zeitungen sind für alle". Nein, sind sie eben nicht. Zeitungen sind für eine spezielle Community, die sich mit den Werten der Zeitung verbindet und sich bestätigt fühlt. Und das ist der entscheidende Punkt. Darum glaube ich auch 100-prozentig an die Zukunft der Zeitung als Qualitätsmedium. Es geht nicht mehr um Print per se - mich als Werber interessiert, welche Position vertritt das Medium, welche Community wird erreicht und wie stark ist diese?

Christian Strasser: Das Modell Zeitung, das dem Leser gegen Bezahlung regelmäßig Informationen liefert und Hintergründe erklärt, ist ein halbes Jahrtausend alt und wird nie aussterben. Auch die Werbeanzeigen gibt es seit dem Mittelalter. Die Frage, ob sie noch auf Papier erscheinen wird, ist aber letztendlich irrelevant. Je näher die Nachrichten meinem Lebensumfeld sind, desto interessanter sind sie. Der Kernnutzen der Tageszeitung ist, dass die Zeitung Werbung auf den Punkt bringt. Während elektronische Medien sich die Reichweite über Tage oder Wochen verteilt verdienen müssen, wirkt die Tageszeitung am Morgen sehr stark, wird aber auch über den Tag gelesen. Deswegen nutzt der Handel die Zeitung sehr gern, weil der Lesezeitpunkt genau vor dem Einkaufszeitpunkt liegt. Gerade der Lebensmittelhandel ist gern gesehener Anzeigenkunde und ständig im Wachsen. Der Handel hat erkannt, dass in der Regelmäßigkeit der Erfolg liegt.

Wird die digitale Werbung die Printwerbung ablösen Alois Grill: Digitalisierung ist ein viel zu großes Schlagwort geworden. In Wirklichkeit geht es im Wesentlichen um Distribution von Information. Und als solches muss sie auch gesehen werden. Als Werber ist mir egal, ob meine Information über Print- oder Digitalmedien zu den Zielpersonen kommt. Da aber das Digitale derzeit das bestimmende Momentum ist und auch bleiben wird, ist das auch ständig Thema.

Ich bin ein Anhänger der Digitalisierung - dennoch muss man den Hype reduzieren. Die Entwicklungen sind in Ordnung, das ist wie bei der Entwicklung des Buchdrucks. Nur der Hype ist einfach teilweise vollkommen überzogen, dahinter steht einzig eine riesige digitale Business-Maschinerie, mit der alle ein Geschäft machen wollen.

Aber auf den Punkt gebracht, heißt das Thema: Distribution von Inhalten. Und hier ist mir wie gesagt egal, wie dieser unter die Leute gebracht wird. Jeder Distributionskanal hat seine Vor- und Nachteile. Es geht grundsätzlich um ein Nebeneinander von Print und Digital, nicht um ein Entweder-Oder. Es wird also immer ein Sowohl-als-Auch sein. Das Thema Print infrage zu stellen halte ich generell für eine Beleidigung - ich lese die SN ja auch einmal in der Printversion und später online. Es geht um die Kombination. Welchen Weg ich hier wann wähle, muss mir überlassen sein. Da möchte ich mich nicht bevormunden lassen - weder von der analogen noch von der digitalen Welt. Diese Diskussion halte ich für eine völlig überzogene, das Thema wird viel zu sehr polarisiert. Die Frage ob Print oder Digital ist eigentlich irrelevant.

Christian Strasser: Man darf Digitalwerbung nicht als Konkurrenz begreifen, sondern als willkommene Ergänzung, so wie dies unser Verlag tut. Wir bieten eine Vielzahl von Kombinationen, gerade im Rubrikenmarkt, an. Unsere Immo- und Karriere-Kombi ist als Verbindung verschiedener Printtitel mit unseren starken Anzeigenportalen unschlagbar und sehr günstig. Aber es stimmt schon, die US-Konzerne und Marktmonopolisten versuchen, uns weiszumachen, dass auf der Erde nichts mehr existiert, das nicht digital ist. Meine Wahrnehmung ist da eine etwas andere. Die digitale Welt existiert erst seit bestenfalls 20 Jahren. Nicht jeder Mensch ist bereit, sich dem völlig auszuliefern.Außerdem gilt noch zu sagen, dass Printwerbung ja nicht schlagartig an Wert verloren hat. Ihr Wert ist ja nach wie vor vorhanden, weil ja auch das Nutzerverhalten noch immer vorhanden ist.

Stimmt es, dass in der Regionalität die Stärke liegt? Alois Grill: Die Regionalität bringt ein tiefer liegendes Thema mit sich: In der Region bin ich überprüfbar. Wenn ich heute etwas schreibe, kann das direkt überprüft werden. Daher ist eine regionale Zeitung noch viel mehr auf Glaubwürdigkeit und Kompetenz angewiesen als jedes andere Medium.

Wenn sich ein Redakteur in der Region aufhält, über die er schreibt, wird er auch tagtäglich mit den Inhalten konfrontiert. Deswegen hat das viel mehr mit Commitment zu tun, sprich: Man fühlt sich der Region verpflichtet. Gut gemachte Medien sind Treiber der Regionen, sie beeinflussen diese im positiven Sinne. Bringt man hier eine Falschmeldung, verbreitet sich das wie ein Lauffeuer.Regionalität heißt: Ich beziehe als Medium Stellung und werde damit auch konfrontiert. Die Inhalte müssen also glaubwürdig und kompetent sein. Daher können Boulevardmedien nie Regionalmedien werden. Weil sie nicht in der Region groß geworden sind.

Christian Strasser: Ich glaube auch daran. Unser größtes Wachstum liegt in der Region. Probleme werden eher jene Zeitungen und Magazine bekommen, die weder ihre Inhalte verkaufen können, also Aboerlöse generieren, noch ein qualitätsvolles Umfeld für ihre Werbeinserate anbieten können. Sie müssen die teure Auflage hoch halten, können aber andererseits nicht über die Qualität, sondern nur über den Preis verkaufen, was schließlich zur Kostenfalle wird. All das trifft auf die SN nicht zu.

Wie erreichen Werbekunden über eine Zeitung verschiedene Zielgruppen? Alois Grill: "The medium is the message" (Das Medium ist die Nachricht). Ich als Werbepartner bediene mich eines starken Mediums, das genau das Zielpublikum anspricht, das ich ansprechen möchte. Das Medium muss dabei seine Spanne und die Community erweitern, damit es für möglichst viele Menschen interessant ist. Das geht von Lehrlingen bis zu Senioren, vom Kirtag bis zum Festspielkonzert.

Die SN nutzen das und bieten eine breit gefächerte Community. Und davon profitieren wiederum die Werbekunden, weil diese allein nicht so viele Menschen erreichen könnten und nicht so gut aufgestellt sind wie die SN. Mich interessiert also: Welches Zielpublikum erreiche ich mithilfe der SN?

Christian Strasser: Werbekunden sind hauptsächlich an zielgruppenspezifischer Reichweite interessiert. Wir können mit 300 Sonderthemen, zielgruppenspezifischer Auflagengestaltung und Sonderversanden für jedes Interessengebiet etwas anbieten. Und zudem erzeugen wir schon eine Reihe von Zielgruppen-Medien und Events, etwa für Schüler, Lehrlinge, Maturanten, Entscheider in der Seilbahnwirtschaft oder für Personalmanager, mit Auflagen zwischen 5000 und 800.000 Stück, gepaart mit Zielgruppenausspielung, etwa auf unserem SN-Facebook-Kanal.

Wie unterscheiden sich Ihrer Meinung nach Aufmerksamkeit und Wahrnehmung beim Lesen einer Zeitung von anderen Medien? Christian Strasser: Die Hauptformel ist für mich die Gleichung "Gekauft ist gleich erwünschte Inhalte". Das gilt auch für die Zeitungswerbung. Wenn diese auch noch von hoher Qualität ist, geteilt und diskutiert wird, dann hat die Tageszeitung gleich zwei Asse im Ärmel.

Was hier noch dazukommt, ist, dass empirisch bewiesen worden ist, dass die Aufmerksamkeit bei gedruckten Inhalten viel höher ist. Versuchen Sie einmal, etwas vom Bildschirm zu lernen. Das geht nicht beziehungsweise drastisch schlechter als mit einem gedruckten Medium. Zumindest, was die Merkfähigkeit von Inhalten angeht.

Alois Grill: Das möchte ich unterstreichen. Lesen hat ja Tradition.Lesen ist Bildungstradition, es handelt sich dabei um Kultur. Hier hat vor allem die Zeitung erzieherischen Wert. Daher muss sie Themenführer sein in den Bereichen Lesen und Bildung. Wenn ich mich Qualitätsmedium schimpfe, muss ich auch Themen bereithalten, die nicht in erster Linie nur dem Verkaufserfolg dienen.

Generell hat sich das Leseverhalten der Jungen verändert - sie können immer weniger querlesen. Das ist aber enorm wichtig, wenn man Inhalte schnell und sinnerfassend begreifen will. Dieses Können geht verloren, wenn man zum Beispiel nur aufs Smartphone schaut, weil Querlesen hier nicht notwendig ist. Wenn ich nicht Querlesen gelernt habe, brauche ich auch keine Flugblätter mehr, die werden nämlich auch nur quergelesen.

Die Funktionalitäten im digitalen Bereich, die beeinflussen uns hier schon sehr. Wobei beispielsweise Werbebanner, die oben auf einer Webseite stehen, vom Leser gar nicht wahrgenommen werden. Automatisierte Redaktionssysteme, die Werbung ausspielen, nehmen keine Rücksicht auf Leseverhalten, Einschätzung des Lesers und dergleichen. Diese Programme, die im Rahmen der Digitalisierung entstanden und propagiert worden sind, werden zu einem Werbetool hochgehoben, das sie de facto einfach nicht sind.

Diese Automatisierung hat keinen Wert und keine Haltung. Es wird dann nämlich nur mehr das berichtet, was sich eine spezielle Community wünscht - und das ist das Ende des Qualitätsjournalismus.

Die Glaubwürdigkeit der digitalen Ausspielung ist bei einem Qualitätsmedium wesentlich größer als überall sonst.

Man spricht immer von der Messbarkeit - wie misst sich Erfolg für einen Werbekunden der Zeitung? Christian Strasser: Man tut heute so, als sei der Erfolg von Werbung im vordigitalen Zeitalter bislang nicht messbar gewesen. Das stimmt natürlich nicht. Die digitalen Möglichkeiten von heute messen ja selten den Erfolg von Werbung, sondern meist nur deren Wahrnehmung. Was aber wenig darüber aussagt, wie sich diese schließlich im Umsatz des Anbieters niederschlägt. Der Händler weiß sehr wohl, welchen Erfolg ihm Werbung bislang eingebracht hat. Er hatte nur nicht das Personal, Zeit und die Mittel dazu, Kriterien wie Conversion Rate, Markenbekanntheit, Image usw. abzufragen und zu messen. Ein guter Mediaberater fragt nach, was die Maßnahme dem Kunden gebracht hat, und sammelt somit Erfahrung.

Mit den Angeboten der SN-Card, den SN-Auktionen oder der Produktion und dem Verkauf von Magazinen und Büchern sind wir selbst zum Händler und Kunden unseres eigenen Verlags geworden. Wir sammeln intensiv Erfahrung, wie die Bewerbung täglich am besten funktioniert. Es ist sehr schön zu sehen, wenn eine lange Schlange von Wartenden im SN-Kundencenter unsere Magazine, wie "Stille Nacht", kaufen will, oder der Posteingang übergeht, wenn Kunden Karten ergattern möchten.

Alois Grill: Wichtig ist auch, im Zweifelsfall auf Geld zu verzichten. Die Community würde einem übelnehmen, wenn man unseriöse Werbung schalten würde. Und: Eine Zeitung ist nicht gleich eine Zeitung. Das heißt: Nicht jede Werbung passt für jedes Medium oder jede Leserschaft.

Worin misst man den Wert einer persönlichen Beratung durch einen SN-Mediaberater? Alois Grill: In Salzburg braucht es Leute, die mit der Community in Kontakt stehen, diese verstehen und dem Kunden daher das richtige Konzept empfehlen können. Das kann nur einer, der auch hier lebt und tagtäglich mit dem Mediengeschäft hier zu tun hat. Mediaberater sind mittlerweile ja nicht mehr nur Mediaberater, sondern Kommunikationsberater. Die wesentlich wertvoller sind als alle anderen - als Berater von Agenturen beispielsweise.

Die Mediaberater der SN haben jeden Tag direkt mit der Community zu tun. Sie wissen, was die Kunden wollen und was erfolgreich ist. Das weiß sonst niemand. Daher müssen Mediaberater generell wieder viel mehr in den Fokus rücken.

Christian Strasser: In einer Zeit, in der Anbieter in vielen Branchen die persönliche Beratung als Kostenfaktor sehen und daher drastisch zurücknehmen, ist es besonders wichtig, für unsere Kunden da zu sein.

Ob sie telefonisch ein Zeileninserat aufgeben oder ein Werbekonzept ausgearbeitet haben möchten. Unsere 13 Mediaberater in Salzburg und Wien können insgesamt auf 223 Jahre an Beratungserfahrung im Mediabusiness verweisen. Es geht ja darum, für jeden Kunden, für jedes Budget, für jedes Vorhaben ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten. Unser Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten ist mittlerweile unüberschaubar geworden.

Mit unseren Kunden teilen wir auch das Fachwissen, wie etwa Readerscan-Erfinder Carlo Imboden oder anderen, die HR-Experten bei der Gestaltung der idealen Stellenanzeige unterstützen. Unsere 13 Mitarbeiter in Salzburg können auf Erfahrungen mit Werbemaßnahmen in der Branche des Kunden verweisen. Das ist ein Asset, ein Ausmaß an Vertrauen, das unsere 2500 persönlich betreuten Kunden sehr schätzen.

Mein Fazit: Ich möchte hiermit eine Lanze brechen für unsere Mediaberater - sie sind die Grundlage unseres Erfolgs!

Quelle: SN