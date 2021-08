Unabhängig, leistungsstark und kundennah

Die Oberbank, gegründet 1869 als Bank für Oberösterreich und Salzburg, ist eine Regionalbank mit Niederlassungen in Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Der Sitz der Oberbank befindet sich in Linz. Die Oberbank kann selbstbewusst allen Herausforderungen begegnen und dank ihrer Eigenkapitalstärke langfristig absichern. Unter den österreichischen Banken machen zwei Grundsätze die Oberbank zu einer echten Alternative: Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Damit ist sichergestellt, dass Entscheidungen für die Region und in der Region getroffen werden und dass die Interessen der ganzen Oberbank-Familie, aller Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im ausgewogenen Maße berücksichtigt werden. Die Oberbank ist eine traditionsreiche Bank mit einem exzellenten Firmenkunden-Netzwerk und solidem Privatkundengeschäft, vor allem im Kernmarkt Oberösterreich und Salzburg. Die hohe Beratungsqualität, die Nähe zu Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bereitschaft zu individuellen Kundenlösungen sowie ein ausgeprägtes Bewusstsein für Sicherheit und Kostenmanagement tragen zum Erfolg der Oberbank bei. Dabei ist der Kernmarkt weiterhin der vorherrschende Ertragsbringer, insbesondere getrieben durch das Segment Firmenkunden. Die Expansion in angrenzende Märkte im In- und Ausland konnte ebenso erfolgreich fortgeführt werden, sodass bereits eine signifikante Größe und Marktposition außerhalb des Kerngebiets und teilweise eine profitable Eigenfinanzierung der Expansion erreicht werden konnte. Der Wachstumskurs der letzten Jahre spiegelt sich in einer günstigen Eigenkapitalrendite von über zehn Prozent und einer starken Kosteneffizienz von unter 55 Prozent wider. Die Oberbank ist dank ihrer Leistungsfähigkeit eine Großbank geworden und – dank der besonderen Kundennähe, die aufmerksam kultiviert wird – eine Regionalbank geblieben.

Die Kampagne

Aus kontinuierlich engem Kontakt mit Herausgeber und Redaktion der „Salzburger Nachrichten“ hat sich die Kooperation zum Thema Finanzwissen und Geldanlage entwickelt. „Die SN sind eine unabhängige Zeitung, so wie die Oberbank eine unabhängige Bank ist. Leserinnen und Leser wie Kundinnen und Kunden wissen die jeweilige Unabhängigkeit zu schätzen“, sagt Dr. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG.

Der Erfolg

„Die Kooperation war für alle Teilnehmer erfolgreich, weil sowohl die Leserinnen und Leser als auch die Redaktion und die Oberbank als Themensponsor Nutzen daraus ziehen konnten“, berichtet Dr. Franz Gasselsberger, „die Oberbank wurde von Kundinnen und Kunden auf diese Kooperation mehrmals angesprochen, es wurden viele Fragen gestellt und es wurde das ohnehin bereits hohe Interesse am Thema Geldanlage weiter gefördert.“ Die Oberbank ist eine der wenigen Banken in Europa, die kontinuierlich wachsen und neue Filialen eröffnen. Mit dem Wachstum des Geschäftsvolumens können auch Ertrag und Eigenkapital gesteigert werden. Dies ist möglich, weil sich die Oberbank auf die Bedürfnisse der Kunden konzentriert und keine kundenfremden Geschäfte tätigt. Die Kundinnen und Kunden schätzen die Beratungskompetenz der Oberbank-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter und die verlässliche Geschäftspartnerschaft, die die Oberbank anbietet. Die Oberbank steht für langfristige Geschäftsbeziehungen mit der mittelständischen Wirtschaft, der exportorientierten Industrie und unternehmerischen Privatkunden.

Die SN sind für mich eine wichtige Orientierung, weil sie in hoher Qualität Fakten von Meinung trennen. Aus diesem Grund haben sie auch eine so hohe Leser-Blatt-Bindung.

Dr. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG