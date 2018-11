Perforierte Werbemittel: Erfolgreiche Ergebnisse der Salzburg AG

Die Salzburg AG setzt auf ganzjährige Werbekampagnen und bevorzugt vor allem den perforierten Werbemantel.

Die Salzburg AG hat mit Energie, Telekommunikation und Mobilität in Österreich ein einzigartiges Portfolio und beweist mit einem unternehmenseigenen Innovationsprogramm Pioniergeist. "2016 haben wir das Innovationsprogramm ins Leben gerufen und sind mit fünf Säulen gestartet - einer neuen Produktwelt, neuen Touchpoints, einer Innovationsplattform, der jährlichen Innovation Challenge und dem Innovation Summit, der dieses Jahr im Herbst bereits zum zweiten Mal stattfindet", erklärt Daniela Kinz, Leiterin Unternehmenskommunikation in der Salzburg AG.

Vor allem der Wandel des Energiesystems steht bei der Salzburg AG im Fokus: Der Umbau bis 2030 in 100 Prozent erneuerbare Energien gelingt, wenn alle den Umgang mit Energie verändern. Damit ist die Energiewende auch eine Mobilitätswende, und dazu gehört ein grundsätzlich verändertes Mobilitätsverhalten. "Für eine Stärkung der E-Mobilität haben wir sehr früh die Weichen gestellt und in einen flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert", sagt Daniela Kinz und setzt fort: "Denn Elektromobilität wird erst möglich durch Ladeinfrastruktur für alle."

Die Elektromobilität ist ein strategischer Unternehmensschwerpunkt und basiert auf drei Säulen:

1. dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur gemeinsam mit dem Land Salzburg und den Gemeinden. (119 E-Ladestationen-Programm, Umbau der EMIL-Ladestationen in öffentliche Ladeinfrastruktur).

2. maßgeschneiderten Produkten für privates Laden zu Hause, und

3. All-in-Lösungen für Unternehmen.

So werden die richtigen Weichen für den Erfolg gestellt

Die Kooperation mit den "Salzburger Nachrichten" unterstützt, wenn es um die notwendige Information der Salzburger geht, und wird im Rahmen der gesamtheitlichen Mediastrategie festgelegt. Warum ist die Zusammenarbeit mit den "Salzburger Nachrichten" für die Salzburg AG so wichtig? "Wir schätzen die gute Verbreitung und die Sichtbarkeit

Die Kampagne

"Wir setzen seit zwei Jahren auf ganzjährige Werbekampagnen, die abwechselnd Image- und Produktthemen in Einklang bringen, und das flächendeckend in Stadt und Land Salzburg", erklärt Daniela Kinz, Leiterin Unternehmenskommunikation.

Im ersten Halbjahr wurden die Themen und Produkte zu E-Mobilität, Cablelink und Sonnenstrom lanciert.

Der Erfolg

Der direkte Response auf die Media-Strategie ist für die Salzburg AG deutlich spürbar. Nach der Platzierung von neuen Produkten und Services durch Advertorials oder Anzeigen in den "Salzburger Nachrichten", steigen auch die Anfragen im Kundenservice oder über die neu gestaltete Website.

