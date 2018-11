Philharmonie Salzburg: Inserate wecken Interesse der Leser

Die kleinformatigen, klassischen Inserate werden besonders durch ihren Wiedererkennungswert von den Lesern der SN nachhaltig wahrgenommen.

Elisabeth Fuchs war gerade einmal 22 Jahre alt, als sie ein Orchester gründete, das damals wie heute große Erfolge feiert: Die Philharmonie Salzburg ist nicht nur für ihre namhaften Musiker, sondern auch für ihr abwechslungsreiches und innovatives Programm bekannt. Das ganze Jahr über präsentiert die Philharmonie Salzburg Konzerte der unterschiedlichsten Art.

Bestens beraten zur idealen Werbemaßnahme

In den "Salzburger Nachrichten" findet die Philharmonie Salzburg bereits seit vielen Jahren einen starken Werbepartner. "Wenn man so groß ist, wie wir es sind, braucht man eine entsprechende Kommunikation", erklärt Fuchs. "Mit der Kooperation mit den SN schaffen wir es, unsere Inhalte entsprechend zu publizieren und unser Zielpublikum zu erreichen." Für die enge Zusammenarbeit sei insbesondere auch die hervorrage Beratung von großer Bedeutung. "Die Mediaberater der SN nehmen sich im Gespräch Zeit, hören genau zu und sprechen dann kompetente Empfehlungen aus, welche Werbemaßnahmen am geeignetsten sind. Sie wissen genau, wie sich individuelle Inhalte transportieren und das Auge potenzieller Kunden auf diese lenken lassen." Die Philharmonie Salzburg setzt aufgrund der Vielfalt ihrer Veranstaltungen auf eine hohe Frequenz von kleinformatigen Inseraten im Lokalteil, die besonders durch ihren Wiedererkennungseffekt von den Lesern der SN nachhaltig wahrgenommen werden.

Werbeeffekt sofort spürbar

"Eine Schaltung merkt man noch am selben Tag: Die Telefone im Kartenbüro laufen dann heiß", berichtet Fuchs. "Wir merken auch, dass wir durch die Inserate allgemein zum Gesprächsthema in der Stadt und Umgebung werden. Wenn einer bucht, buchen häufig gleich auch noch dessen Familienmitglieder und Freunde."

Beworben werden sowohl Konzertkarten als auch Abonnements. "Aufgrund der hohen Affinität der SN-Lesern zur Kultur findet die Philharmonie Salzburg in den ,Salzburger Nachrichten' treffsicher das Publikum für ihre Veranstaltungen und Angebote", bekräftigt Susanne Strasser von den SN.

Die Kampagne

Inserate und Leserservice-Seiten:

Bei aktuellen Veranstaltungen schaltet die Philharmonie Salzburg sechs Inserate nacheinander, wodurch das Interesse des Leserpublikums stetig geweckt wird. Es folgen größere Inserate und Leserservice-Seiten sowie weitere gezielte Inserate. Dabei profitiert die Philharmonie Salzburg vom kulturaffinen Leserkreis der SN.

Der Erfolg

Elisabeth Fuchs über Werbekampagnen mit den "Salzburger Nachrichten":

"Nach einer Schaltung in den SN laufen die Telefone im Kartenbüro heiß - bis zu hundert Interessierte rufen dann an einem Vormittag an. Wir finden in den SN eine sehr kulturaffine Leserschaft - die Werbekampagnen führen so zu großen Erfolgen und zu einer Steigerung der verkauften Karten."

Quelle: SN