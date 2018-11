Porsche Salzburg: Rasender Erfolg durch Motor-Auktion

Seit insgesamt 13 Jahren finden im Rahmen der SN diverse Auktionen statt. 2018 feierte jedoch die Motor-Auktion Premiere.

Erstklassige Produkte ersteigern zu können und dabei einmalige Schnäppchen gegenüber der Konkurrenz zu verteidigen, weckt in vielen Menschen einen ganz besonderen Ehrgeiz. So ist auch der große Erfolg der Auktionen der "Salzburger Nachrichten" zu erklären, die bereits seit 13 Jahren stattfinden und bei der zahlreiche Unternehmen nicht nur ihre Produkte an den Mann bringen, sondern auch eine breite Werbewirkung erzielen.

Die erste Motor-Auktion der Ein voller Erfolg!

Aufgrund der großen Erfolge, die jedes Jahr insbesondere auch Produkte des Motorsports feiern, fand heuer im Mai zum ersten Mal eine eigene Motor-Auktion statt. Porsche Salzburg stellte dabei als Haupthändler der Aktion das Top-Produkt der Versteigerung zur Verfügung: ein Audi A5 Cabriolet im Wert von rund 77.000 Euro. Bei dieser ersten Motor-Auktion der SN konnten motorbegeisterte Schnäppchenjäger neben dem Traumauto zahlreiche weitere Produkte erster Klasse erwerben - vom Kleinwagen über das E-Bike bis hin zu Motorrad-Intensitraining im Fahrsicherheitszentrum. Dabei konnten die Produkte um bis zu 50 Prozent günstiger ersteigert werden.

Intelligente Werbung mit hohem Erfolg und ohne Risiko

"Für Unternehmen sind unsere Auktionen eine besonders intelligente Werbung", erklärt Rüdiger Boennecken von den SN. "Sie generieren dadurch eine hohe Werbewirkung in einem entsprechend kaufkräftigen Umfeld - und das völlig ohne Risiko." Denn die Vorführung der Produkte und die Vorbewerbung dieser sind kostenlos. "Wir publizieren die Auktionen prominent auf sämtlichen Kanälen." Kommunikation, die sich auszahlt: Der Erfolg liegt in Sachen Autos bei 100 Prozent. Vom Klein- bis zum Sportwagen wurden alle Autos versteigert.

Die Kampagne

Bei der Motor-Auktion der "Salzburger Nachrichten", die heuer im Mai das erste Mal stattfand, gelangen unterschiedlichste Produkte aus dem Motorsportbereich unter den Hammer. Ein Produkt stellt dabei das sogenannte Top-Produkt dar, das entsprechend als "Flaggschiff"auf allen Kanälen der SN beworben wird. Im Mai war das ein Audi A5 Cabriolet der Firma Porsche Salzburg. Zahlreiche weitere Unternehmen nahmen teil und hatten so die Gelegenheit, ihre Produkte zu bewerben und zu verkaufen. Dabei tragen die Firmen keinerlei Risiko - denn die Teilnahme an der Auktion selbst ist für sie gratis. Neben der breiten und prominenten Bewerbung der Auktion über sämtliche Medien der SN erfolgt auch ein entsprechender Nachbericht, bei dem sich insbesondere die Firma des Top-Produkts, aber auch andere Unternehmen wiederfinden.

Der Erfolg

Eine spürbare Werbewirkung konnten nicht nur Porsche Salzburg mit seinem Top-Produkt, sondern auch alle weiteren teilnehmenden Unternehmen durch die Motor-Auktion der SN feststellen. Bei der ersten Auktion dieser Art boten zehn Händler insgesamt 70 Artikel an, der Gesamtwert belief sich dabei auf rund 152.000 Euro. Über 150 Bieter nahmen an der Auktion teil, ersteigerten hochwertige Schnäppchen und bekamen Einblick in zahlreiche Produkte namhafter Hersteller.Die Werbewirkung gestaltete sich dreiteilig: Nach der umfassenden Vorbewerbung wurde die laufende Auktion weiterhin aktiv kommuniziert und anschließend in einem Nachbericht in den SN thematisiert. Die teilnehmenden Unternehmen konnten sowohl zahlreiche ihrer hochwertigen Produkte verkaufen als auch Werbung für die angebotene Ware generieren.

Quelle: SN