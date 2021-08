Qualitätsanspruch ist ein Erfolgsrezept

Verlässlichkeit hat einen Namen – und das bereits seit 30 Jahren: Raiffeisen Immobilien Salzburg. Das Unternehmen ist über die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken in allen Salzburger Gauen vertreten, immer nah und für seine Kunden da – das macht es einzigartig. Besonders beim Thema Immobilien müssen sich die Kunden auf ihren Makler verlassen können, Vertrauen und Kompetenz spielen dabei eine große Rolle. Gut, wenn dabei Immobilien-Profis zur Seite stehen, die sich als Partner und Ermöglicher sehen. So wie das Team von Raiffeisen Immobilien Salzburg, das seine Kunden mit dem größtmöglichen Qualitätsanspruch betreut, berät und umsorgt. Raiffeisen Immobilien steht für Qualität in der Beratung, auf die besonderer Wert gelegt wird. „Qualität steht bei uns absolut im Mittelpunkt“, ergänzt Peter Mayr, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien Salzburg, und macht dies an zwei konkreten Beispielen fest: das umfassende Beratungsnetzwerk der Salzburger Raiffeisenbanken, das eine hochwertige „Alles aus einer Hand“-Betreuung sicherstellt, und die Qualität seiner Immobilienexpertinnen und -experten, die durch mehrjährige Fachschulungen gewährleistet und zertifiziert ist.

Die Kampagne

Wir werden im Alter immer agiler, unsere Wünsche einer Wohnraumveränderung steigen und ein eventueller Immobilienverkauf erfordert umfassende Beratung und vor allem eine solide Bewertung. Das Thema betrifft vor allem die Generation 50 plus und erfordert viel Informationsarbeit zu den vielschichtigen Aspekten. Eine mehrstufige und längerfristige Kampagne „best-ager“ in den SN ist deshalb ein geeignetes Instrument für ein umfassendes Informationsangebot rund um das Thema Wohnen. Der Mix aus regionaler Verbundenheit und entsprechend fundierter wirtschaftlicher Kompetenz macht die SN zum idealen Partner für das vielschichtige und facettenreiche Thema Wohnen. Ein kompromissloser Qualitätsanspruch verbindet beide Unternehmen, SN und Raiffeisen Immobilien Salzburg, und macht sie somit zu idealen Partnern. Wohnen bewegt und berührt, weckt Emotionen und ist eine Herzenssache. Noch nie haben sich Herr und Frau Österreicher so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das Beste an der Kooperation mit den SN ist, dass Wohnen eine sehr kommunikationsintensive Thematik ist und serviceorientierte Informationen hier punktgenau an die richtige Zielgruppe kommen und von dieser auch entsprechend wertgeschätzt und angenommen werden.

Der Erfolg

Raiffeisen Immobilien Salzburg konnte zum zweiten Mal in Folge die Position als stärkster Makler Salzburgs erreichen. Mit einem Honorarvolumen von 3,75 Mill. Euro wurde nach 2019 erneut der 1. Platz belegt. „Die neuerliche Auszeichnung als größter Makler Salzburgs ist dem Engagement meines Teams zu verdanken, aber auch einer konsequenten Informationspolitik. Damit stellen wir nach außen dar, was wir für unsere Kunden leisten können, was wir anders, besser und mit einem höchstmöglichen Qualitätsanspruch für sie leisten können“, erklärt Geschäftsführer Peter Mayr: „Langfristige Informationskampagnen mit ausgewählten Qualitätsmedien wie den SN helfen dabei, unsere Führungsrolle unter den Immobilienmaklern zu untermauern. Besonders erfreulich sind aus der aktuellen ,best-ager‘-Kampagne die hohen Klickzahlen auf die Online-Artikel und die zahlreichen Kundenanfragen, die sehr oft in konkreten Verkaufsabschlüssen münden.“

Unser Anspruch zum Thema Qualität und Service rund um das Thema Immobilien braucht einen entsprechenden Partner und eine Plattform. Diesen Anspruch als führendes Salzburger Medium haben die SN bereits seit 75 Jahren verinnerlicht. SN und Raiffeisen Immobilien Salzburg – Qualitätspartnerschaft auf höchstem Niveau.

Peter Mayr, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien Salzburg