Personalsuche für Mitarbeiterzufriedenheit.

Die aufgrund von Corona wirtschaftlich schwierige Situation entspannt sich gerade wieder. Die Unternehmen werden im Herbst wieder voll durchstarten und sie suchen dementsprechend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Es ist aus unserer Sicht notwendig, dass die Unternehmen ihre Strategien für die Personalsuche der aktuellen Situation anpassen und auch umsetzen“, sagt Wolfgang Rehrl, Inhaber und Geschäftsführer der Salzburger Rehrl + Partner Personalberatung. Häufig machen er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgende Erfahrung: Die Firmen suchen ihre zukünftigen Spezialisten – um Kosten zu sparen – durch die eigene HR-Abteilung. Egal ob sie sich klassischer Ausschreibungen oder moderner Kommunikations-tools bedienen, die Suche endet aktuell häufig ergebnislos. In weiterer Folge, dann wenn die Position wirklich schon dringend besetzt werden muss, wird ein Profi aufgesucht, indem man einen Personalberater hinzuzieht. „Zu diesem Zeitpunkt verspürt das Unternehmen schon zeitlichen Druck, der an uns als ,Feuerlöscher‘ weitergegeben wird. Ideal wäre, wenn Unternehmen uns bereits zu Beginn des Recruiting-Prozesses miteinbeziehen“, erklärt Wolfgang Rehrl. Langjährige Kunden und erfolgreiche Unternehmen setzen seit Jahren auf die langfristige Personalplanung und hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Viele zufriedene Kundenfeedbacks bestärken Wolfgang Rehrl in seinem Tun. Sind die Unternehmen glücklich, über erfolgreich besetzte Positionen und qualifizierte neue Mitarbeiter, so ist auch der Personalberater froh. Wolfgang Rehrl wird nicht müde zu betonen, worauf es wirklich ankommt: „Strategische und langfristige Personalplanung – so lautet das Zauberwort, wollen Unternehmen Erfolg und motivierte Mitarbeiter haben.“ Die Personalvermittler von Rehrl + Partner arbeiten neben den Unternehmen aber auch für die Bewerberinnen und Bewerber. Viele von ihnen wissen, dass Rehrl + Partner mit sehr vielen erfolgreichen Unternehmen zusammenarbeitet, weshalb sie sich gern beim Personalberater vorstellen, um ihre Karriere zu planen.

Die Kampagne

„Die gemeinsame Kampagne ,Karrierechance der Woche‘ hat uns sehr zugesagt, da verschiedene Punkte auf einer A3-Seite zusammengeführt wurden – es gab eine Unternehmensbeschreibung sowie aktuelle Stellenangebote und eine kurze Fotostrecke. Es wurde ein kurzer und aussagekräftiger Einblick in unsere Personalberatung gegeben. Zustande gekommen ist die Kampagne durch die Berater der ,Salzburger Nachrichten‘, welche immer an neuen Produkten und Ideen arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den SN ist für uns sehr wichtig, weil die SN als lokales Medium für uns ein wesentlicher Partner sind. Schon seit der Gründung des Unternehmens sind die SN eine wichtige Säule in der Medienlandschaft und vertrauen und unterstützen uns auch als Kunden. Mit der Kooperation verfolgen wir ein gleiches Ziel: Wir wollen für unsere Kunden erfolgreich sein! Es ist schon über Jahre eine partnerschaftliche Beziehung, welche nur durch die Menschen in der Kooperation leben kann.“ (Wolfgang Rehrl)

Der Erfolg

Durch unsere erfolgreichen Besetzungen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche die Arbeit mit Menschen im Vordergrund sehen, konnte sich unser Unternehmen als Marke in Zusammenarbeit mit den „Salzburger Nachrichten“ in ganz Österreich sowie auch in Deutschland etablieren.

Die SN und Rehrl + Partner Personalberatung sind zwei Familienunternehmen, die die Themen Nachhaltigkeit und Menschenorientierung leben.

Wolfgang Rehrl, Geschäftsführer Rehrl und Partner Personalberatung GmbH, und Ingrid Burggraf, Mediaberaterin karriere.SN