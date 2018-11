Salzburger Airport: Diverse Kundenprodukte sorgen für Zulauf

Die Kooperationen der SN und des Salzburger Airports wurde durch den "Airportlauf" oder dem Hochglanzmagazin "Sommerflugplan" weiter gestärkt.

Der Flughafen ist das touristische und wirtschaftliche Tor Westösterreichs und verbindet Konzerne, Menschen und Kontinente miteinander. Das Besondere an einem Flughafen ist die Universalsprache und der Universalansatz, denn Grenzen gibt es nur in den Köpfen der Menschen - nicht am Flughafen!

Gerade in einem volatilen und bewegten Umfeld benötigt man starke Partner, um die Botschaften bestmöglich in die Öffentlichkeit zu tragen. Vor allem die "Salzburger Nachrichten" garantieren diesen Zugang zu den Menschen der Region. Projekte wie der Airportlauf, den die "Salzburger Nachrichten" als Medienpartner begleitet haben, zeigen, wie groß die öffentliche Wirkung und Kenntnis eines Projekts sein kann, wenn es professionell aufbereitet wird.

Innovation, Nachhaltigkeit, Freundlichkeit und Professionalität der Belegschaft, internationale Fluganbindungen und kurze Wege sind nur einige der Gründe, die den Flughafen Salzburg einzigartig machen. Als EuRegio-Airport ist er die Aorta für den Salzburger Wirtschafts- und Tourismusraum.

Ein Hochglanzprodukt für den Erfolg

Im aktuellen Jahr zum ersten Mal erschienen ist der "Sommerflugplan" - ein eigenes Hochglanzmagazin für Reiseinteressierte, das die SN gemeinsam mit dem Salzburger Flughafen aus der Taufe gehoben haben. Natürlich perfekt und pünktlich zur Bekanntgabe des Sommerflugplans 2018. Die Hochglanzbeilage bietet neben einem Überblick über alle Destinationen, die vom Salzburger Flughafen aus im Sommer angeflogen werden, auch interessante Tipps für den nächsten Sommerurlaub.

Das Magazin wurde der Tageszeitung beigelegt und zusätzlich am Airport verteilt. "Für die Leser bietet der ,Sommerflugplan' großen Mehrwert. Es handelt sich dabei um ein tolles Hochglanzmagazin, in dem nicht nur die Flüge ab Salzburg gelistet sind. Es finden sich auch noch Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Destinationen", erklärt SN-Mediaberater Clemens Hötzinger.

Der "Sommerflugplan" verkürzt nicht nur den Gästen die Wartezeit am Flughafen, auch für die Kunden der SN bietet das Produkt diverse Vorteile, wie Hötzinger betont. "Für die Inserenten ergibt sich zudem ein beachtlicher Mehrwert, da sie ihr jeweiliges Sommerprogramm in einem anschaulichen Umfeld exklusiv präsentieren können."

Die Leonidas-Gala zu Ehren von Salzburgs Sportgrößen

Wie wichtig funktionierende Kooperationen sind, zeigt auch die Zusammenarbeit der SN mit dem Flughafen, wenn es um die allseits bekannte Leonidas-Gala geht. Gute Kooperationen bedingen in jeglicher Hinsicht ein Geben und Nehmen - das kommt auch jedes Jahr im Terminal 2 zum Tragen, wenn dort die Leonidas-Sportler-Gala über die Bühne geht. Auf diesem Wege haben die SN ihrerseits die Möglichkeit, die Infrastruktur des Flughafens zu nutzen und die beliebte Veranstaltung professionell in Szene zu setzen. Und lassen den Salzburger Sportlern so die Ehre zukommen, die ihnen gebührt. Immer wieder mit Erfolg, wie sich auch in diesem Jahr zeigte: Rund 800 Gäste waren 2018 mit dabei - darunter unter anderem auch Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Die Kampagne

Laufen für einen guten Zweck: Schon das vierte Mal in Folge hat der Flughafen gemeinsam mit Partnern den traditionellen "Airportlauf" erfolgreich über die Bühne gebracht. Bei diesem Projekt werden jedes Jahr zahlreiche Läufer animiert, die Laufschuhe zu schnüren, um Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Starker Medienpartner an der Seite des Organisationsteams waren die Experten der SN.

SN/salzburger airport Die Teilnehmerzahl des Aiportlaufes ist 2018 wieder gestiegen.

Der Erfolg

Der Airportlauf in Kooperation mit den SN hat wunderbare Früchte getragen: "Besonders freut es mich, dass ein Wohnprojekt unserer direkten Nachbargemeinde Wals davon profitieren konnte", erklärt Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer. Gemäß dem Credo des Tages "Menschen für Menschen - Jeder Schweißtropfen und zurückgelegte Kilometer zählt" legten die Athleten die Strecke Salzburg-Gran Canaria plus Salzburg-Rhodos zurück. Beachtliche 5146 km brachten dem Wohnprojekt der Lebenshilfe in Wals 10.000 Euro ein. Der Traum von einem Urlaub am Bauernhof in Südtirol wurde somit für die Lebenshilfe-Hausbewohner in Wals wahr. Begleitet wurde der Erfolg von zahlreichen positiven Rückmeldungen von Partnern und in sozialen Foren - außerdem ist die Teilnehmerzahl beim Airportlauf einmal mehr gestiegen.

Quelle: SN