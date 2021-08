Wertvolle Begleitung durch die SN.

100 Jahre Salzburger Festspiele - dieses Jubiläum wollten die "Salzburger Nachrichten" bestmöglich begleiten. Das dafür ausgedachte Konzept ging erfreulicherweise in allen Punkten auf, kann SN-Mediaservice-Leiter Christian Strasser berichten: "Sowohl analog als auch digital, sowohl in der Zeitung als auch mit Kaufprodukten transportierten die SN das Jubiläum an unterschiedlichste Zielgruppen heran, bis hin zur jüngsten Gruppe, den Kindern." So konnten auch Wirtschaftstreibende aus einer breiten Palette an Produkten jene auswählen, die für ihre Schaltungen am besten geeignet waren.

Seinen Anfang nahm das Jubiläumskonzept bereits ein Jahr vor dem eigentlichen Festjahr 2020. Am 8., 9. und 10. Juli 2019 luden die SN gemeinsam mit dem Festspielpräsidium zu den "Festspielgesprächen" in das Schloss Leopoldskron ein. Hier, am Geburtsort der Salzburger Festspiele und zugleich dem einstigen Wohnhaus von Festspielgründer Max Reinhardt, nahm man sich Zeit für einen Ausblick auf die Gestaltung der Jubiläumsfestspiele. Das geladene Publikum konnte auf Tuchfühlung mit international bekannten Künstlerinnen und Künstlern gehen. Aber auch Interessierte aus dem In- und Ausland waren dabei. Möglich wurde dies durch mehrstündige Videos, die Wolfgang Angermüller (Mediahaus Salzburg) im Auftrag der SN anfertigte.

Mit dem 268 Seiten starken "Weltbühne"-Magazin schuf die SN-Redaktion einen Kosmos an Informationen für die unterschiedlichen Zielgruppen. Das Magazin bereitete das Publikum auf das Jubiläumsjahr vor. In den ausführlichen redaktionellen Beiträgen lernten die Leser u. a. die Anfänge und die Entwicklung der Festspiele kennen, aber auch die Skandale, die Eigenheiten der Stars sowie Ansichten und Einblicke in Arbeit und Leben vieler bedeutender Beteiligter wurden präsentiert.

Für Kinder wurde ein eigenes Angebot geschaffen. Im SN-Shop konnte man das 36-seitige Workbook "Fest gespielt" erwerben. In diesem lernten Kinder auf spielerische Weise durch Geschichten und Rätselspaß die Festspiele kennen. Wie jedes Jahr produzierten die SN die bewährte Festspielbeilage natürlich auch im Jubiläumsjahr. Sie lag den SN, dem "Standard", den "Oberösterreichischen Nachrichten", aber auch dem "Münchner Merkur" und der "Augsburger Allgemeinen" bei und wurde damit eine der meistverbreiteten Kulturbeilagen Europas. An der Verlosung von "Jedermann"-Tickets nahmen 13.000 SN-Leser teil.

Auch das gehobene Magazin "Salome" stand 2020 ganz im Zeichen des Festspieljubiläums. Exklusive Interviews und Fotoshooting mit den Stars inklusive. Im Juni 2020 produzierten die SN ein Festspieljournal im Auftrag des Festspielpräsidiums, das in Auflage von 355.000 Stück den prestigeträchtigsten Zeitungen im DACH-Raum beigelegt wurde und so um internationales Publikum warb. Abgerundet von der klassischen Festspielberichterstattung und Nachtkritiken gaben die SN den Salzburger Festspielen und ihrem 100-Jahr-Jubiläum eine glanzvolle Bühne wie keine andere Zeitung.