Scheicher Einrichtung

Maßgeschneiderte Wohnkonzepte

Der Name Scheicher ist seit fast 100 Jahren mit europäischem Design eng verbunden. Schon der Firmengründer Alois Scheicher besaß eine innige Beziehung zum Werkstoff Holz, als er sich im Jahr 1923 selbstständig machte. Sein Unternehmen entwickelte sich zu einer der leistungsfähigsten Bau- und Möbeltischlereien des Landes. Damit schuf er die Basis für eine Neuordnung, als die vier Söhne den Betrieb übernahmen: 1954 wurde das Architekturbüro, 1962 das Einrichtungshaus von Arch. Hans Scheicher in Hallein gegründet. 1974 übersiedelte das Einrichtungshaus Scheicher in die Salzburger Neutorstraße und wird heute in dritter Generation erfolgreich von Stefan Scheicher geführt.

Mit den Klassikern von morgen schafft das Einrichtungshaus Scheicher heute eine unverwechselbare Mischung aus internationalem Design und maßgefertigten Einzelstücken. Planung, Produktauswahl, Lieferung und Montage von zeitlosen Gesamtlösungen für ein qualitätsvolles und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten sind die Spezialität des Salzburger Familienunternehmens. Es sind die Leidenschaft für Design, das Faible für faszinierende Materialien und die Lust am Gestalten, mit denen weltweit exklusive private Wohnbereiche, Küchen, Büros, Banken, Shops bis hin zu Gastronomiebetrieben und Hotels entstehen. Das Einrichtungshaus Scheicher ist offizieller Fachhandelspartner vieler führender Möbelhersteller.

Die Kampagne

Das Einrichtungshaus Scheicher nutzt seit Jahrzehnten verschiedene Medienplattformen der SN und schaltet Medienkooperationen sowie PR-Beiträge im Lokalteil, aber auch klassische Werbung in den Immobilien- und Festspiel-Sonderbeilagen der "Salzburger Nachrichten"

Der Erfolg

Auf die Beiträge, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Salzburg und den "Salzburger Nachrichten" produziert werden, erhält man beim Unternehmen regelmäßig positive Rückmeldungen. Zielgruppen werden seriös und punktgenau angesprochen.