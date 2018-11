Sonderthemen-Redaktion: Ein Team voller Ideen

Die Sonderthemen-Redaktion ist "viel Seitig"

a, Journalismus ist spannend. Ja, Journalismus ist vielseitig. Ja, Journalismus ist herausfordernd. Umso mehr, wenn man als kleines Team eine Vielzahl von Themen bearbeiten kann und darf. Die Sonderthemen-Redaktion ist eine ganz besondere Abteilung in den "Salzburger Nachrichten". Denn sie sorgt dafür, dass Anzeigen in einem attraktiven journalistischen Umfeld erscheinen. Nur dann nämlich, wenn die Inhalte stimmen, stimmt auch die Aufmerksamkeit der Leser, die dann wiederum auch die Werbebotschaften intensiver aufnehmen. Da es aber viele Themen aus vielen Bereichen gibt, müssen die Damen und Herren aus der Sonderthemen-Redaktion besonders flexibel sein. Sie schreiben nicht nur Sonderseiten im Großformat, sondern auch im Kleinformat, also dem Lokalteil. Dazu kommen Magazine verschiedener Art, im Zeitungsdruck ebenso wie als Hochglanzprodukt, sowie Messebeilagen oder sogenannte Guides. Ganz zentral ist aber: Sowohl der wöchentliche Immobilienteil als auch der Karriereteil im Wochenend-Magazin der SN wird von der Sonderthemen-Redaktion verantwortet. In einigen Monaten wird auch die gesamte Motor- bzw. Mobilitätsberichterstattung aus der Feder dieser Redakteurinnen und Redakteure stammen.

Entsprechend breit ist der inhaltliche Rahmen, der betreut wird. Der Bogen spannt sich von Kulturthemen (etwa zu den "Dialogen" oder den Osterfestspielen) über Gesundheit ("aktiv & gesund"), von Mode ("Salome") über Gastronomie ("Salzburg 100"), von Sport (Laufmagazin "Startklar", Bike-Magazin "Fahr Rad") bis zur Wirtschaft (Magazinreihe "Die Besten", "Wirtschaft im Blickpunkt").

Von diesem journalistischen Know-how können auch Anzeigenkunden profitieren, wenn sie ein PR gebucht haben. Denn die Sonderthemen-Redaktion hat ein Auge darauf, dass diese Botschaften auf ein breites Leserinteresse stoßen.

Das Team ist jedenfalls voller kreativer Ideen, denn Journalismus ist eben spannend, vielseitig und herausfordernd!

