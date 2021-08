Ein fotografischer Blick auf Corona.

Die Stadtgalerien Salzburg präsentieren an fünf Orten in unterschiedlichen Stadtteilen zeitgenössische Kunstproduktionen von überwiegend Salzburger Kunstschaffenden, erinnern mit retrospektiven Einzelpräsentationen an wichtige Künstler/-innen der lokalen Szene und erzählen in thematischen Ausstellungen das Kunstgeschehen der Stadt. In der lichten und flexibel gestaltbaren Ausstellungshalle der Stadtgalerie Lehen finden reife künstlerische Positionen und größere Werkschauen ein in dieser Art einmaliges Raumangebot für ihre künstlerischen Inszenierungen vor. Konzerte vielfältiger Musikrichtungen, zivilgesellschaftliche Diskussionsplattformen und Künstler/-innengespräche finden darin auf dem Areal des Stadtwerks Lehen einen zugänglichen Veranstaltungsort. Der Museumspavillon in der historischen Vogelvoliere aus dem 18. Jahrhundert erlaubt die konzentrierte Schau auf bestimmte künstlerische Werkserien, drei kabinettartige Räume bieten Künstlern/-innen die Möglichkeit einer ästhetischen Inszenierung ihrer Werke unter Einbeziehung der Blickachse in den barocken Mirabellgarten. Regelmäßige Kooperationen mit anderen Salzburger Einrichtungen, wie etwa der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst und dem Salzburger Kunstverein, finden einen Ausstellungsort inmitten der Stadt. Der Zwergelgartenpavillon, in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Zwergelgarten, stammt aus dem Jahr 1950 und beherbergt seither unterschiedlichste Ausstellungsformate, wie zum Beispiel Kleintierausstellungen oder Weihnachtskrippen. Während der Sommermonate finden in dem hölzernen Pavillon Ausstellungen zeitgenössischer Kunst statt, der Ateliercharakter seiner Architektur eignet sich besonders zur Präsentation von Skulptur und Installationen. Einen spannenden offenen Hallenraum bietet die Ausstellungsfläche in der marmornen Säulenhalle des Rathauses in der Getreidegasse. Die Tätigkeit von Künstlervereinigung, künstlerischen Schwerpunktklassen und fachspezifischen Ausbildungsstätten trifft im Rathaus auf die Themen Stadtentwicklung sowie Bürgerdiskurse und nutzt diesen Raum als selbstreflexive Bühne der Stadt. Auf einen unerwarteten Ausstellungsraum trifft man im ersten Stock des Imhofstöckls (Mozartplatz 5). Eine 40 Meter lange „Ganggalerie“ erweist sich als Geheimtipp für fotografische Installationen.

Die Kampagne

Im März 2020 kam das Leben in der Stadt von einem Tag auf den anderen zum Stillstand. Es gab keine Flugzeuge am Himmel, keine Autos und kaum Menschen auf den Straßen. Einem Sammelaufruf von Stadtarchiv, Kulturabteilung und „Salzburger Nachrichten“ nach Fotografien über den Corona-Alltag während der ersten Phase der strengeren Ausgangsbeschränkungen in der Stadt Salzburg sind mehrere Tausend Einreichungen gefolgt. Dass so viele Bürger/-innen dem Aufruf nachgekommen sind, spricht deutlich für die enorme Bedeutung, mit der die Covid-19-Pandemie in unser aller Leben eingebrochen ist.

Der Erfolg

Die Ausstellung „Salzburg mit ohne“ in der Stadtgalerie Zwergelgarten, die am 2. September 2020 eröffnet wurde, spiegelte den dokumentarischen Aspekt der Fotografie wie auch die massenweise Entstehung von Bildern und deren Verbreitung in sozialen Medien rund um die eingereichten Corona-Alltagsbilder wider. Aus mehr als 2500 Einreichungen wählte eine Jury 30 Bilder für eine dokumentarische Zeitungsbeilage in den „Salzburger Nachrichten“ aus und 150 Fotos, die als Fine-Art-Prints in der Ausstellung zu sehen waren. Sie sollen künftigen Generationen einen Blick auf die Ereignisse von 2020 bieten.

Die Kooperation mit den SN hat diesem Projekt eine einzigartige Öffentlichkeit verschafft. Die Teilnehmer/ -innen am Fotowettbewerb konnten ihre Werke nicht nur in der Ausstellung wiederfinden, sondern auch in einer Sonderbeilage der SN.

Ingrid Tröger-Gordon, Vorständin Abteilung Kultur, Bildung und Wissen, Stadt Salzburg