Stiegl-Brauwelt: Mit Cover Stickern zum Erfolg

Die Stiel-Brauwelt arbeitet mit den Cover Sticker der SN und konnte dadurch schon mehrere Erfolge erzielen.

Die Biererlebniswelt der Stieglbrauerei zu Salzburg ist nicht nur ein gut etablierter und beliebter Salzburger Gastronomiebetrieb, sondern bietet - neben drei verschiedenen Genusswelten - auch eine überaus interessante Bierausstellung mit vielen interaktiven Elementen. Hier ist für jeden etwas dabei, von Brauereiführungen bis zum haubenverdächtigen Abendessen im Restaurant Paracelsusstube. Bei Stiegl legt man Wert auf Qualität und Regionalität. Das gilt nicht nur für die Stiegl-Biere und das Speisenangebot, sondern auch vor allem für die Partner, mit denen man großteils durch langjährige Zusammenarbeit verbunden ist.

Auf der Suche nach einem idealen Kommunikationsmedium, um alle Salzburger über die aktuellen Veranstaltungen und Aktivitäten rund um die Stiegl-Brauwelt und darüber hinaus zu informieren, wurde gemeinsam mit den "Salzburger Nachrichten" vor vier Jahren zunächst ein vierseitiger Folder entwickelt. Mittlerweile auf sechs Seiten angewachsen, erscheint der "Brauwelt-Folder" drei Mal im Jahr als Beilage der SN.

In den "Salzburger Nachrichten" hat Stiegl einen Werbepartner gefunden, um gezielt das regionale Publikum in und um Salzburg zu erreichen. Neben Beilagen haben sich dabei auch die Cover-Sticker besonders bewährt.

SN/stiegl Bei Stiegl stehen Lebensfreude und Genuss im Vordergrund.

Cover-Sticker: Die prominenteste Werbeform der SN

Rot und auffällig klebt der Cover-Sticker direkt auf dem Schriftzug "Salzburger Nachrichten" der SN und fällt damit so sehr ins Auge wie keine andere Werbeform der Zeitung. "Damit ist der Cover-Sticker unsere prominenteste Werbeform", erklärt Ingrid Bergstätter von den SN. "Man kann damit Aktionen wie Gewinnspiele und Gutscheine bewerben. Der Leser nimmt den Sticker ab und trägt ihn bei sich, um ihn entsprechend einzulösen. Diese Werbemaßnahme ist damit eine der wenigen mit einer direkt messbaren Wirkung."

Auch bei Stiegl war der Erfolg der Cover-Sticker sofort spürbar. "Gerade beim Cover-Sticker zu unserem ,Tag der offenen Flaschen' konnten wir großen Rücklauf vermerken", beschreibt Sandra Huemer, Teamleiterin im Bereich Vermarktung der Stiegl-Brauwelt. Der Sticker enthielt einen Gutschein, welcher für mehrere Termine gültig war. "Unsere Gäste haben ihn wirklich in ihrer Geldtasche aufbewahrt und sind damit zu jeder unserer Veranstaltungen gekommen. Das war schön zu sehen, vor allem auch, dass die Wertigkeit geschätzt wurde und der Sticker zum Wiederkehren animierte." Auch Dr. Heinrich Kiener, Stiegl-Eigentümer, ist von der Zusammenarbeit mit den SN begeistert: "Für uns sind die SN das ideale Medium, um unsere Stammgäste in und um Salzburg gezielt über die Veranstaltungen und Aktivitäten in unserer Biererlebniswelt zu informieren."

Die Kampagne

Schaltung als eigene SN-Beilage

Ob Brauereiführung mit anschließender Bierdegustation im Verkostungskeller, laufende Angebote im Braushop, zünftiger Frühschoppen oder gemein-sames Fußball-WM-Live-Erlebnis im Biergarten - der Stiegl-Brauwelt-Folder, der drei Mal im Jahr als SN-Beilage erscheint, informiert über das gesamte Angebot und gibt einen guten Überblick über das umfangreiche Veranstaltungsprogramm, das in der Salzburger Biererlebniswelt stattfindet.

Der Erfolg

Stiegl-Geschäftsführer Thomas Gerbl:

"Der Erfolg bei der Zusammenarbeit mit den ,Salzburger Nachrichten' war von Anfang an spürbar:

sowohl bei den Brauwelt-Foldern als auch beim Cover-Sticker für unseren ,Tag der offenen Flaschen'. Die SN zeichnen sich als Werbepartner insbesondere auch durch ihre Verlässlichkeit aus. Die reibungslose und professionelle Abwicklung sowie das gegenseitige Vertrauen sorgen für den optimalen Erfolg der gemeinsamen Projekte."

Quelle: SN