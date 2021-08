Erholung in vollen Zügen.

Das Vier-Sterne-Resort Tauern Spa liegt eingebettet in saftig grüne Natur, umgeben von der beeindruckenden Pinzgauer Bergwelt. Die Gäste erwarten ein ausgezeichneter Service und ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten, sowohl im Hotel als auch in der Region. Im großzügigen Wellnessbereich können sie auf rund 20.000 m zwischen unterschiedlich inszenierten und temperierten Becken wählen. Das Highlight: In den gläsernen Skyline- und Panoramapools genießt man eine einmalige Aussicht und schwimmt den Bergen entgegen – das ist Erholung und Entspannung auf höchstem Niveau. Die oberste Prämisse von Tauern Spa ist die Zufriedenheit der Gäste. Sie sollen abschalten, ankommen und sich entspannen können. Das Vier-Sterne-Resort bietet einen erstklassigen Service: Egal ob Wellness oder Sport, hier finden Gäste alles, was sie zur Regeneration brauchen. Dazu zählt auch das passende Equipment wie E-Bikes oder Stand-up-Paddle-Boards aus dem Expeditionsshop. Bei der Kulinarik legt Tauern Spa großen Wert auf Regionalität und Frische mit Produkten von Partnern aus der Umgebung. Beste Qualität in allen Bereichen ist für den Gast spür- und erlebbar. Das Tauern Spa Zell am See – Kaprun gehört zur Vamed Vitality World, Österreichs führendem Betreiber von Thermen und Gesundheitsresorts. Es steht für Erholung und Regeneration und für starkes Team- und Network. Die Einbindung von regionalen Partnern ist dabei essenziell – denn gemeinsam erreicht man mehr. Deshalb ist das Team des Tauern Spa stolz auf einen geschlossenen Auftritt mit der Region und realisiert gemeinsam erfolgreiche Kooperationen wie etwa Sportcamps mit renommierten Partnern. Das Tauern Spa feierte vergangenes Jahr zehnjähriges Bestehen. Seit jeher lautet das Ziel, dem Gast ein besonderes Urlaubs- und Wohlfühlangebot zu schaffen. Der größte Erfolg ist, wenn Gäste begeistert sind. Der Ausbau des Angebots durch die innovative Erweiterung des Resorts im Jahr 2019 war letztendlich nur durch die starke Nachfrage der Gäste möglich. Heute zählt das Resort knapp 400.000 Gäste pro Jahr, wovon 290.000 Thermengäste und 110.000 Hotelgäste sind (vor Corona). Das macht es zu einem der führenden Wellnessbetriebe Österreichs.

Die Kampagne

Der Kontakt zu den SN besteht bereits seit vielen Jahren, gemeinsam mit ihnen hat Tauern Spa Zell am See – Kaprun schon zahlreiche Kampagnen erfolgreich umgesetzt. Treffgenaue Angebote berücksichtigen dabei die Anforderungen und Ziele von Tauern Spa. Die Ausrichtung ist zielorientiert, der Ablauf fließend und die Ergebnisse messbar – kurzum: Die SN und Tauern Spa sind ein eingespieltes Team. „Die Zusammenarbeit ist so erfolgreich, weil die ,Salzburger Nachrichten’ mit ihrer Regionalität eine überaus souveräne Medienpräsenz vorweisen und genau den Leser und die Zielgruppe ansprechen, die wir erreichen wollen. Zudem schätzen wir ihre Expertise und Zuverlässigkeit“, sagt Karl Berghammer, Geschäftsführer von Tauern Spa, „für uns ist es eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wenn sich die Gegenseite Gedanken über den bestmöglichen Output macht. Empathie und Verständnis für den anderen, kombiniert mit maßgeschneidertem Service und Flexibilität, sind essenziell für eine zielführende Kooperation.“

Der Erfolg

Zum einen ist der Erfolg nach einer Kampagne in Zahlen direkt messbar. Die Auswertung der Zugriffszahlen auf der Website und der Verkaufszahlen von Tauern Spa zieht eine klare Bilanz. Was jedoch ausschlaggebend ist, sind positives Feedback von den Gästen sowie neue Gäste, die das Tauern Spa entdecken und erleben wollen. „Das ist das, was zählt, weil das nachhaltige Erfolge sind. Wenn uns das gelungen ist, können wir unseren Bekanntheitsgrad steigern und unser Image langfristig positiv aufladen“, sagt Geschäftsführer Karl Berghammer. Das Tauern Spa zählt zur Vamed Vitality World, Österreichs führendem Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts. Das vielseitige Angebot an Wellness- und Erlebnisaktivitäten lädt zum Regenerieren und Aktivieren ein, elementare Kraftquelle ist die Natur. Das Vier-Sterne-Resort mit seinem spektakulären Hotel-Panorama-Spa und der mehr als 20.000 m großen Spa-Wasser- und Saunawelt dient als ideales Base Camp für Erholungs- wie auch für Erlebnis-Expeditionen.

Mit den SN haben wir einen souveränen Partner an der Seite, der uns versteht und gemeinsam mit uns eine Kampagne erfolgreich und glaubhaft umsetzt.

Karl Berghammer, Geschäftsführer Tauern Spa Zell am See – Kaprun