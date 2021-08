Tourismusverband Salzburger Altstadt

Dynamische Werbeformen schaffen Aufmerksamkeit

Der Altstadtverband ist die Interessenvertretung der Unternehmen, Bewohner und Beschäftigten in der Altstadt Salzburg. Der Verband betreibt Standortmarketing, um die Lebens-, Arbeits- und Aufenthalts- bzw. Erlebnisqualität in der streng geschützten Altstadt zu sichern. Die Marke Salzburger Altstadt steht für „Sinnlich. Genuss. Erlebnis“, also für ein genussvolles Erlebnis mit allen Sinnen mitten im lebendigen Weltkulturerbe. Die rund 1600 Mitgliedsbetriebe vom Mirabellplatz bis ins Nonntal arbeiten überwiegend in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Handwerk, Kreativwirtschaft oder sind andere Dienstleister. Der Altstadtverband setzt sich aktuell für die Neugestaltung diverser Stadtbereiche, eine verbesserte Erreichbarkeit der Altstadt und die Umsetzung der Aktivitäten aus dem neuen Tourismusleitbild der Stadt mit dem Anspruch eines ausbalancierten, nachhaltigen Qualitätstourismus ein. 2019 wurde Andreas Gfrerer (artHotel Blaue Gans) zum Obmann des fünfköpfigen Vorstands wiedergewählt. Die Geschäftsführerin des Altstadtverbands ist Sandra Woglar-Meyer. Der Altstadtverband sorgt mit viel Kreativität und Einsatz dafür, dass die Salzburger Altstadt ein lebendiger, urbaner Stadtteil bleibt und weiter an Attraktivität gewinnt. Die Salzburger sowie die Gäste der Stadt werden durch ein vielfältiges Veranstaltungsangebot – wie das traditionelle Handwerksfestival Hand.Kopf.Werk, den Salzburger Rupertikirtag, Jazz&TheCity oder das neue Flanierfestival Vielklang – sowie umfangreiche Werbemaßnahmen im Online-, Social-Media- und Print-Bereich animiert, regional einzukaufen und zu konsumieren. Zudem wecken die virtuelle Window-Shopping-Plattform „Altstadt Schaufenster“ und die neue Kids-SpaceDog-App Lust auf das „Erlebnis Altstadt“ bei Einheimischen und Besuchern. Die Escape-Room-App bringt den einheimischen Kindern und Eltern die Altstadt auf spielerische Art und Weise näher.

Die Kampagne

Gemeinsam wurde ein ganzheitliches Kampagnenkonzept entwickelt. Die SN haben animierte HTML5-Werbemittel kreiert, die dynamisch Produkte aus dem „Salzburger Altstadt“-Katalog geladen haben. Zusätzlich zu den dynamischen Display-Werbeformen wurden „Native“-Werbeformen (Bild-Text-Kombinationen) geschaltet, die zum Shoppen in der Altstadt aufgerufen haben. Wichtig war, die zu übermittelnde Botschaft nicht rein als Werbung zu transportieren, sondern in interessante redaktionelle Artikel zu verpacken. Unterschiedliche Themenschwerpunkte wurden mit Advertorials abgedeckt, die teilweise vom Tourismusverband Salzburger Altstadt und vom Content-Team der „Salzburger Nachrichten“ erstellt wurden. Die SN übernahmen die Kommunikation mit den vorgestellten Unternehmen sowie die Recherche und Texterstellung. „Es war eine Freude, gemeinsam diese ganzheitliche Kampagne umsetzen zu dürfen. Der Einsatz dynamischer Werbeformen war Grundlage für den Erfolg der Kampagne und zeigt, wie wichtig der Fokus auf Form und Format von ,Creatives‘ ist“, sagt Sebastian Gückelhorn, Leiter Online-Marketing der „Salzburger Nachrichten“.

Der Erfolg

Um die gezielte Zielgruppenansprache zu verstärken, kam das „Altstadt Schaufenster“ zum Einsatz. Auf dieser virtuellen Shoppingtour-Plattform können Unternehmer der Salzburger Altstadt kostenlos Produkte online stellen und die Vielfalt ihrer Angebote präsentieren. Je nach Themenschwerpunkt konnten automatisierte Product-Feeds bei den jeweiligen Advertorials eingespielt werden. Sowohl die Advertorials als auch die Product-Feeds überzeugten durch hohe Klickraten und eine sehr gute Conversion. Die Botschaften wurden den Lesern interessant und ansprechend präsentiert, was zu einer hervorragenden Performance der Kampagnen führte. Die Zusammenarbeit mit dem Mediaservice-Team der „Salzburger Nachrichten“ ist nicht nur in Sachen Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene überzeugend. Der Tourismusverband Salzburger Altstadt freut sich schon auf zahlreiche weitere gemeinsame Projekte!

Unsere Kampagnen mit den SN bewerben perfekt die Attraktivität der Altstadt und machen richtig Lust auf das „Erlebnis Altstadt“. Wir erreichen mit den Kampagnen Einheimische und Stadtbesucher gleichermaßen.

Sandra Woglar-Meyer, GF Tourismusverband Salzburger Altstadt GmbH