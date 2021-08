„Meisterzeitung“ als attraktives Produkt.

Die Wirtschaftskammer Salzburg ist, neben ihrer Aufgabe als Interessenvertretung und Serviceorganisation der Wirtschaft, der größte nicht staatliche Bildungsanbieter Salzburgs: Jährlich besuchen bzw. nutzen rund 90.000 Salzburgerinnen und Salzburger die Bildungseinrichtungen der WKS, vom WIFI bis zu den Tourismusschulen, von der Fachhochschule bis zum Talente-Check Salzburg und anderen Angeboten. Trotz Pandemie konnten im Vorjahr über 12.000 Bildungsabschlüsse verliehen werden. Die WKS unterstützt damit unmittelbar einen wesentlichen Faktor der Standortqualität Salzburgs: gut ausgebildete Salzburgerinnen und Salzburger, die ihr Wissen in der Wirtschaft oder als Selbstständige anwenden! Geradezu zur „DNA“ der WKS gehört das Engagement für die Lehre und für alle weiterführenden Formen der Berufsausbildung, wie zum Beispiel die Meisterprüfung. 2020 absolvierten trotz Behinderungen durch die Coronakrise 319 Fachkräfte die Meister- und Befähigungsprüfungen. Schon länger wurde nach einer Möglichkeit gesucht, den jungen Meisterinnen und Meistern aus Handwerk und Gewerbe mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. So wie viele Matura-Absolventinnen und -Absolventen öffentlich dargestellt werden, so sollten auch ein Mal im Jahr die jungen Meisterinnen und Meister in der Öffentlichkeit wirksam Erwähnung finden. Das war der Ausgangspunkt.

Die Kampagne

Aus der Überschrift „Meisterzeitung“ wurde in Zusammenarbeit mit Rüdiger Boennecken und der Sonderthemen-Redaktion sehr schnell ein attraktives Produkt mit vielen Geschichten und vor allem Porträts junger Meisterinnen und Meister, die als Testimonials für die Attraktivität der Meisterausbildung eintreten. Was natürlich sehr geholfen hat, ist die langjährige Zusammenarbeit mit den SN im Bildungsbereich, aber auch in anderen Sektoren. Alle Beteiligten wissen mittlerweile, was geht und was nicht, was funktioniert, was gewünscht wird und was erfüllt werden kann. Das schafft Schnelligkeit und Wirksamkeit. Und natürlich sind die SN für die WKS mit ihrer Reichweite und ihrem Redaktionsprogramm für das Thema Aus- und Weiterbildung ein wichtiger Partner. Die „Meisterzeitung“ ist eine Koproduktion von SN und der Redaktion der Stabstelle Kommunikation der WKS. Ziel der auch für 2021 geplanten Publikation ist es, nicht nur junge Meisterinnen und Meister vor den Vorhang zu holen, sondern auch die Wertigkeit von Lehre und Meisterausbildung zu kommunizieren. Anlass dazu ist jeweils die Verleihung der Meisterbriefe im Oktober. Die „Meisterzeitung“ stellt die publizistische Umsetzung dar.

Der Erfolg

Der Respons von allen, die mit Lehre und Meisterprüfung zu tun haben, war groß und sehr positiv. Von allen wurde die öffentliche Wertschätzung, welche die „Meisterzeitung“ vermittelt, sehr begrüßt. Vor allem natürlich von den erwähnten und porträtierten Persönlichkeiten, aber auch von Ausbildern im Handwerk, den Funktionären der Handwerksbranchen und vieler Unternehmen. Immer verbunden war damit die Aufforderung, mit dem Projekt „Meisterzeitung“ weiterzumachen, was auch heuer wieder geschehen wird. Bei der jährlichen Meisterbriefverleihung, die hoffentlich heuer im Herbst wieder durchgeführt werden kann, ist bei den Könnern ihres Fachs sehr viel Stolz auf das Erreichte spürbar. Die gemeinsam mit den „Salzburger Nachrichten“ produzierte „Meisterzeitung“ ist daher für uns in der Wirtschaftskammer eine Möglichkeit, sichtbar zu machen, was in und mit der Meisterprüfung individuell und für die Wirtschaft geleistet wird: Hunderte junge Menschen legen hier Jahr für Jahr die Grundlage für ihre Karrieren und leisten dabei einen Beitrag für qualitativ hochwertige Produkte und Services in der Wirtschaft, was auch den Konsumentinnen und Konsumenten nutzt.

Zeigen, was in der Aus- und Weiterbildung wichtig und wertvoll ist: Die SN sind dafür ein verlässlicher Partner.

Wolfgang Hiegelsperger, GF der Sparte Gewerbe & Handwerk in der WKS