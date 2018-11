Zweirad-Center Stadler: Produkte per Beilage optimal präsentieren

Direkt nach Veröffentlichung der Beilage, erlebt die Filiale Stadler einen deutlichen Zuwachs an Salzburger Kunden.

Das Zweirad-Center Stadler ist mit 16 Filialen in ganz Deutschland verteilt und längst auch im bayerischen Hammerau zur Institution geworden. Besonders zeichnen sich die Filialen durch eine große Auswahl und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis sowie professionellen Service in der Werkstatt aus.

Angesichts einer breiten Vielfalt von Produkten und besonderen Angeboten lautete die Herausforderung, ein großes Sortiment möglichst kompakt zu bewerben. "Wir möchten nicht nur ein gezieltes Produkt bewerben, sondern einen Überblick bieten, um möglichst auf das einzugehen, was der Kunde gerade braucht", erklärt Ursula Pauli, die stellvertretende Geschäftsleiterin der Filiale in Hammerau. Gemeinsam mit den "Salzburger Nachrichten" fand sie die für ihre Ziele ideale Promotionsform: die Beilage. Vom Mountainbike bis zum praktischen Zubehör: In einem eigenen attraktiv gestalteten Medienprodukt wird sich voll und ganz der Produktvielfalt im Zweirad-Center Stadler gewidmet. "Durch die Zusammenarbeit mit den ,Salzburger Nachrichten' erreichen wir unser Einzugsgebiet in Salzburg auf optimale Weise", beschreibt Pauli. Von großem Vorteil sei in ihren Augen, dass es sich bei den SN nicht um eine Gratis-, sondern um eine Kaufzeitung handelt, "die Menschen, die die SN lesen, haben sich aktiv für diese Zeitung entschieden. Damit ist gesichert, dass sie sie auch lesen, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie auch unsere Beilage sehen und durchblättern."

"Die Kunden kommen sofort in unser Geschäft, mit der Beilage in der Hand"

Der Erfolg gibt Pauli recht: Direkt in den Tagen, nachdem das Zweirad-Center Stadler mit einer Beilage in den SN vertreten ist, erlebt die Filiale in Hammerau einen deutlichen Zuwachs an Salzburger Kunden. "Viele von ihnen halten die Beilage sogar in der Hand, um uns genau das Produkt zu zeigen, das sie zu uns geführt hat. Da die Kunden ja durch die Beilage bereits über die Konditionen Bescheid wissen, kommt es dann häufig tatsächlich zum Kauf der Ware." Am Ende des Tages ist nach dem Erscheinen einer Beilage ein gestiegener Umsatz zu vermerken - insbesondere durch jene Produkte, die soeben beworben wurden. "Man kann wirklich sagen: Wenn das im Prospekt war, dann wird es auch gekauft."

An der Zusammenarbeit mit den SN schätzt Pauli nicht nur die Professionalität, mit der Medienprodukte gestaltet werden, sondern auch die Flexibilität. "Wenn wir spontan noch eine Seite schalten möchten, ist das immer auch kurzfristig möglich und stets unkompliziert." Ingrid Bergstätter von den SN erklärt: "Ich empfehle meinen Kunden die Beilage dann, wenn es zahlreiche Produkte zu kommunizieren gilt. Auf vier bis acht Seiten findet sich dann Platz für eine Vielfalt an Informationen."

Eine breite Produktpalette kann mit einer Beilage in den "Salzburger Nachrichten" beworben werden. Die Gestaltung des Mehrseiters, der sich rund um ein Unternehmen dreht, ist dabei flexibel - eine Beilage im eigenen Design mit Wiedererkennungswert ist daher möglich.

