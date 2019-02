Hochglanzmagazin „100 Jahre Salzburger Festspiele“

Im Jahr 2020 wird das bedeutendste Festival der klassischen Musik und darstellenden Kunst der Welt ein Jahrhundert alt.

Seit ihrer Gründung berichten die „Salzburger Nachrichten“ vom Festspielgeschehen und sind jedes Jahr ein Garant dafür, dass die Künstler jenes Maß an Aufmerksamkeit und Würdigung erfahren, die sie verdienen.

Anzeige

Namhafte Experten und Musikfreunde versammeln sich anlässlich des Jubiläums mit ihren Beiträgen in einem hochwertigen Magazin, das von der Kulturredaktion der SN gestaltet und herausgegeben wird.

SN/Fotolia/Calin Stan

Werden Sie mit Ihrer Insertion ein wesentlicher Teil eines Produkts, das größtes Renommee in der Kulturwelt genießt – eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Eckdaten

Erscheinungstermin: 1. Juli 2019

Anzeigenschluss: 13. Mai 2019

Format: 210 x 297 mm, A4 Hochglanz

Auflage: 15.000 ExemplareVerkauf an SN-Card-Abonnenten, am Kiosk in Salzburg und Wien, im Buchhandel und in ausgewählten Shops

Mehr Informationen zum Magazin finden Sie im Produktfolder:

DOWNLOAD PRODUKTINFORMATION 100 JAHRE SALZBURGER FESTSPIELE

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

MMag. Christian Strasser

Leitung Mediaservice

Tel.: +43 662 / 8373-200

E-Mail: christian.strasser@sn.at

Anzeige

Quelle: SN