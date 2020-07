Präsentieren Sie Ihre Produkte, Leistungen und Themen rund ums Älterwerden im SN-Magazin „Lebenszeit“.

Die Bevölkerungsgruppe ab 50 nimmt zu und das Interesse an spezifischen Themen wächst weiter an. Gerade im Printbereich, und hier vor allem in lokalen 50-plus-Zeitschriften, ist der Werbeerfolg für Unternehmen enorm. Deshalb veröffentlichen die „Salzburger Nachrichten“ auch 2020 ihr Magazin rund ums Älterwerden. Die Beilage beinhaltet neben wichtigen Altersvorsorge- und Pflegehinweisen auch Freizeit- und Gesundheitstipps. Ein Adressverzeichnis mit hilfreichen Anlaufstellen dient zudem als ideales Nachschlagewerk.

Eckdaten

Erscheinungstermin: Dienstag, 20. Oktober 2020

Anzeigenschluss: Dienstag, 22. September 2020

Format: Halbberliner beschnitten (210 x 270 mm)

Auflage: ca. 71.500 Exemplare in der österreichweiten Gesamtausgabe der SN inkl. umfassender Sonderverteilung in Salzburger Gesundheitsinstitutionen, sozialen Einrichtungen und Vereinen sowie in den Wartebereichen der Salzburger Krankenhäuser. (Quelle: ÖAK, 1. HJ 2019)

Details zu Ihren Werbemöglichkeiten und dem geltenden Tarif finden Sie im Produktfolder:

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:



Werner Grubits

Mediaberater Finanzen, Gesundheit & Soziales

werner.grubits@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-238

Quelle: SN