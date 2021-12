Gemeinsam mit AMAS, dem Dachverband der Spielbusorganisationen der Stadt Salzburg, veröffentlichen die „Salzburger Nachrichten“ am 15. April 2022 erstmals als neuer Produktionspartner das beliebte Sommerprogrammheft „der Spielplanet“.

Der Ferienkalender richtet sich an Kinder im Volksschulalter sowie an deren Familien und bildet die vielfältigen Spielbusaktionen der Kinderwelt Salzburg, Kinderfreunde Salzburg und des Vereins Spektrum ab. Die Spielbusse und Spielräder bringen neue Spielwelten genau dorthin, wo Kinder wohnen. Ausgewählte Siedlungen, Spielplätze und Parks in der Stadt Salzburg werden so zu neuen Erlebnisorten, Bewegungsräumen und Begegnungszonen.

Präsentieren Sie sich mit Ihren kindgerechten und familienfreundlichen Angeboten im bunten Spielbusprogramm „der Spielplanet“ und profitieren Sie von der direkten Verteilung an Salzburgs Schüler der Primarstufe. Darüber hinaus wird der Ferienkalender in den Spielbussen ausgegeben und im Rahmen verschiedener (Kinder-)Veranstaltungen verbreitet.

Eckdaten

Erscheinungstermin: Freitag, 15. April 2022

Anzeigenschluss: Freitag, 25. Februar 2022

Format: A6, Hochglanz (105 x 148 mm)

​Verbreitung: 10.000 Exemplare Verteilung an Schüler der Primarstufe in der Stadt Salzburg, Auflage in Spielbussen und bei Veranstaltungen

Details zu Ihren Werbemöglichkeiten und dem geltenden Tarif finden Sie im Produktblatt:



DOWNLOAD PRODUKTINFO DER SPIELPLANET 2022

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch über Ihre Werbemöglichkeiten im Magazin. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:





Ingrid Bergstätter

Mediaberaterin Ernährung, Freizeit, Gastronomie, Hotellerie, Sport, Tourismus

ingrid.bergstaetter@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-272