Das erfolgreiche Magazin der „Salzburger Nachrichten“ geht in die zwölfte Runde, auch dieses Mal als österreichweite Beilage in den SN.

Am Mittwoch, dem 17. November 2021 erscheint die redaktionell hochwertige und exklusive Hochglanzbeilage, die ganz im Zeichen der heimischen Wirtschaft steht. Wie in den vergangenen Jahren bildet das Fundament des Magazins „Die Besten“ eine tabellarische Übersicht der erfolgreichsten Unternehmen verschiedener Kategorien. Salzburger Firmen werden einerseits hinsichtlich ihrer Umsatzvolumina beleuchtet, andererseits werden auch Details wie die Zahl der Beschäftigten, die Standorte, das Gründungsjahr oder die Branche berücksichtigt. Zahlreiche Interviews, Berichte und Reportagen über das Bundesland Salzburg als Wirtschaftsstandort runden die Sonderbeilage ab.

ADOBESTOCK/NIRUTFT Schwerpunktthema der heurigen Ausgabe: Das Jahr 2021 – ein Jahr des Bilanzierens, des Neudenkens und Neuausrichtens. ​

Das Jahr beginnt mit vielen Fragen: Wann geht es wirtschaftlich wieder bergauf? Wie geht es den stark gebeutelten Handelsbetrieben, der Gastronomie und Hotellerie, wie kommen sie durch die Krise? Was bedeutet das Jahr für Zulieferer, für die exportorientierten Branchen? Welche Change-Prozesse hat die Pandemie nach sich gezogen und wer sind die Profiteure? 2021 wird das Jahr sein, in dem Bilanz gezogen wird: Darüber, wie es in den heimischen Unternehmen weitergeht, es werden Fragen rund um die Themen Stabilität und finanzielle Absicherung diskutiert werden. Und es wird in den meisten Unternehmen wertvolle Erkenntnisse rund um das Zukunftsthema Digitalisierung geben.

Eckdaten

Erscheinungstermin: Mittwoch, 17. November 2021

Anzeigenschluss: Mittwoch, 29. September 2021

Format: A4 Hochglanz (210 x 297 mm)

Auflage: 66.974 Exemplare in der österreichweiten Gesamtausgabe der SN, 5.000 Exemplare

Sonderverteilung sowie digital in der SN-App (Quelle: ÖAK, JS 2019)

„Die Besten – das Wirtschaftsmagazin“ wendet sich an Vorstände und Mitarbeiter, an Lieferanten und Kunden, an Aufsteiger und Einsteiger. Zwei von drei Top-Entscheidern im Bundesland Salzburg (66%) nutzen täglich die „Salzburger Nachrichten“ und lassen sich über die neuesten Entwicklungen und Trends informieren. Damit sind die „Salzburger Nachrichten“ die klare Nummer 1 in Salzburg.

(Quelle: LAE 2019, CMR1)

SN Mit Hilfe redaktionell gestalteter Anzeigen können Sie Ihr Unternehmen in Wort und Bild vorstellen.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kommunikationsziele in diesem wirtschaftlichen Umfeld und erreichen Sie mit „Die Besten – das Wirtschaftsmagazin“ 235.000 tägliche Leserinnen und Leser. (Quelle: MA 2019/2020, LpA) Details zu Ihren Werbemöglichkeiten finden Sie im Produktfolder:

DOWNLOAD PRODUKTINFO DIE BESTEN – DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:



Achim Blum

Mediaberater Bauen, Energie, Handel, Industrie

achim.blum@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-238

Unter nachfolgendem Link können Sie sich durch das Magazin vom letzten Jahr blättern:

DIE BESTEN - DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN 2020

Quelle: SN