Im April 2020 erscheint ein neues Hochglanzmagazin aus der erfolgreichen Salzburg-Reihe der „Salzburger Nachrichten“.

Regelmäßig zeigen die „Salzburger Nachrichten“ in ihrer Hochglanzreihe „Salzburg“ den Facettenreichtum von Stadt und Land auf. Beleuchtet werden sowohl historische als auch aktuelle Entwicklungen und Trends aus jeweils unterschiedlichen Bereichen wie Kultur, Wirtschaft, Geschichte, Politik, Sport, Tourismus, Architektur und Wissenschaft.

Von der „Stunde null“ bis heute

In der kommenden Ausgabe „Salzburg. 75 Jahre Erfolgsgeschichte in der zweiten Republik“ wird die Entwicklung Salzburgs nach Kriegsende (1945 bis 2020) in den Fokus gerückt. In den 75 Jahren vom Einmarsch der US-Truppen bis zur Jetztzeit hat das Bundesland Salzburg eine rasante Entwicklung durchgemacht. Das Land Salzburg ist heute eine der sichersten und wohlhabendsten Regionen in Europa, wenn nicht in der ganzen Welt.

Mögliche Inhalte des Hochglanzmagazins

* Die „Stunde null“ – das erste Jahr nach Kriegsende

* Die politische Entwicklung des Landes Salzburg seit 1945

* Wiederaufbau, Rückschläge, Kriegsverbrecherprozesse: die Bereinigung der Vergangenheit in Salzburg

* Der Aufstieg Salzburgs zu einer der führenden Tourismusregionen Europas

* Die Unternehmens-Gründungswelle ab 1945 und die Entwicklung zum Industrieland Salzburg

* Weltmarken, die von Salzburg in die Welt hinausgehen

* Das Wasser der Tauern – Salzburg als Energielieferant Österreichs

* Kunst und Kultur als starkes Zeichen der Identität des Landes

* Ein Jahrhundert Salzburger Festspiele – Salzburgs globale Kulturmarke

* Wiedererstarkte Tradition und Brauchtum machen die Seele Salzburgs aus

* Die Mobilität im Zeichen des Automobils und wie Salzburg künftig in Bewegung bleiben soll

* Die größten sportlichen Erfolge im Zeitraffer

* Ein Land verändert sein Gesicht – Landschaft und Architektur im Vergleich

Eckdaten

Erscheinungstermin: Montag, 1. Juni 2020

Anzeigenschluss: Montag, 13. April 2020

Format: A4 (210 x 297 mm), Hochglanz

Auflage: 10.000 Exemplare

Verbreitung: Verkauf an SN-Card-Abonnenten, am Kiosk in Salzburg, im Buchhandel, in ausgewählten Shops und online über shop.SN.at

