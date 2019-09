SALZBURG AUKTION 2019

Werben auch Sie bargeldlos in den "Salzburger Nachrichten" und nehmen Sie noch bis 10. Oktober als Händler teil

Bereits zum 15. Mal wird von 2. bis 12. November 2019 auf auktion.SN.at ein bunter Mix an attraktiven Produkten und Dienstleistungen online versteigert. Die Artikel werden von Ihnen, Händlern und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen, zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug zu den erfolgreich versteigerten Artikeln erhalten Sie ein Werbeguthaben in der Höhe des Ladenverkaufspreises.

Die "Salzburg-Auktion" ist somit ein einzigartiger Weg, um bargeldlos in den "Salzburger Nachrichten" zu werben.

Ihre Vorteile

• Garantierte Aufmerksamkeit durch die intensive Bewerbung in den Medien des "Salzburger Nachrichten" Medienhauses.

- Alle Ihre Artikel werden online mit Bild und Text, Firmenlogo und -adresse sowie einem Link zu Ihrer Homepage dargestellt.

- Weiters werden Ihre Artikel auszugsweise im Auktionskatalog präsentiert.

• Hoher Werbewert für Ihr Unternehmen und wirksame Präsentation Ihres Angebots.

• Erschließung von Neukunden sowie Steigerung der Kundenfrequenz.

• Imagegewinn durch innovativen Vertriebskanal.

• Das Medienhaus der "Salzburger Nachrichten" garantiert eine seriöse Abwicklung.

• Kein Risiko - selbst wenn einer Ihrer Artikel nicht ersteigert wird, profitieren Sie vom kostenlosen Werbeauftritt im Rahmen der Auktionsankündigung.

Die wichtigsten Termine sowie weitere Infos zur "Salzburg-Auktion" finden Sie übersichtlich im Folder.

DOWNLOAD PRODUKTINFORMATION SALZBURG-AUKTION

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:



















Mag. Werner Augustin

Stv. Leitung Mediaservice

werner.augustin@sn.at

Quelle: SN