Weltkulturerbe Stadt Salzburg

Im Auftrag der Stadt Salzburg produzieren die SN ein Magazin, das sich in der Tiefe dem Thema „UNESCO Weltkulturerbe Salzburg“ annähert und auch kritisch Gegenwart und Zukunft beleuchtet.

Bewohner, Touristiker und Architekten kommen ebenso zu Wort wie Wissenschafter.

Ziel ist es, Besucher zu informieren, aber besonders das Bewusstsein der Bevölkerung zu diesem Thema zu stärken.

Das Magazin ist auch ein Bestandteil der Feierlichkeiten zum Dreifach-Jubiläum im Jahr 2022, für das in Salzburg ein „Tag der offenen Tür“ im neu renovierten Franziskanerkloster und ein Symposion geplant sind. Alle Texte werden gleichwertig in deutscher und englischer Sprache dargestellt.

Eckdaten

Erscheinungstermin: Donnerstag, 31. März 2022

Anzeigenschluss: Donnerstag, 10. Februar 2022

Format: A4 Hochglanz (210 x 297 mm)

Auflage: 10.000 Exemplare

Verbreitung: Verkauf an SN-Card-Abonnenten, am Kiosk, im Buchhandel, in ausgewählten Shops, sowie im künftigen „Welterbe-Informations- und Besucherzentrum“ und online über shop.SN.at

Weitere Informationen zu Ihren Insertionsmöglichkeiten finden Sie im Produktfolder:



DOWNLOAD PRODUKTINFO UNESCO WELTKULTURERBE

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch über Ihre Werbemöglichkeiten im Magazin. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:







Christian Strasser

Leitung Mediaservice

christian.strasser@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-200