Im November 2021 erscheint ein neues Hochglanzmagazin aus der erfolgreichen "Salzburg"-Reihe der "Salzburger Nachrichten".

Jährlich zeigen die "Salzburger Nachrichten" in ihrer Hochglanzreihe "Salzburg" den Facettenreichtum von Stadt und Land auf. Beleuchtet werden sowohl historische als auch aktuelle Entwicklungen und Trends aus den unterschiedlichen Bereichen wie Kultur, Wirtschaft, Geschichte, Politik, Sport, Tourismus, Architektur und Wissenschaft.

Wissenschaftsstandort Salzburg

In der diesjährigen Ausgabe widmen sich die SN dem Doppeljubiläum der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Im Jahr 2022 feiert sie 400 Jahre ihres Bestehens und zugleich das 60. Jahr der Wiedererrichtung. Die Universität ist mit mehr als 10.000 Studierenden und 4000 Mitarbeitern die größte Bildungseinrichtung in Stadt und Land Salzburg und einer der größten Arbeitgeber des Landes. Auch im Ausland ist die Universität Salzburg mit zahlreichen Organisationseinheiten für Forschungs- und Lehraufgaben gut vernetzt. Ihre Wertschöpfung beträgt fast 180 Millionen Euro und entspricht somit jener eines Leitbetriebs.

SN/luigi caputo „Wissensräume“ blickt hinter die Kulissen der Universität und holt berühmte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung vor den Vorhang.

Eckdaten

Erscheinungstermin: Montag, 22. November 2021

Anzeigenschluss: Montag, 4. Oktober 2021

Format: A4 Hochglanz (210 x 297 mm)

Auflage: 15.000 Exemplare

Verbreitung: Verkauf an SN-Card-Abonnenten, am Kiosk in Salzburg, im Buchhandel, in ausgewählten Shops und online über shop.SN.at, Auflage an Universitätsinstituten, Rektorat und Inskriptionsstelle, Sonderversand an Partner der Universität Salzburg

Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit der Universität

Präsentieren Sie sich im Hochglanzmagazin "Wissensräume. 400 Jahre Paris-Lodron-Universität Salzburg" als Lieferant, Partner oder Arbeitgeber von Absolventen der Universität Salzburg und machen Sie gezielt auf Ihre Leistungen als Betrieb aufmerksam.

Details zu Ihren Werbemöglichkeiten finden Sie im Produktfolder:

DOWNLOAD PRODUKTINFO WISSENSRÄUME

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:



MMag. Christian Strasser

Leitung Mediaservice

christian.strasser@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-200