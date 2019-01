Die Wiener Philharmoniker spielten bei der Mozartwoche und zeigten auch ohne Dirigenten ihren freundschaftlich kultivierten Ton.

Lang, lang ist's her, aber in den 1970ern bis in die frühen 1980er-Jahre hinein veranstaltete die Stiftung Mozarteum allsommerlich ein Festspielkonzert der Wiener Philharmoniker im vergleichsweise kleinen Rahmen des Großen Saals des Mozarteums. Mozart und Wiener Klassik war das Programm, das sogar Riccardo Muti in seinen jungen Jahren dort einmal am Podium sah.