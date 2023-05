Mozarts Rivale Salieri bereichert die Mozartwoche 2024

Fünf Jahre lang bot die Mozartwoche Salzburg unter der Leitung von Rolando Villazón ausschließlich Werke des Genius Loci. Im kommenden Jahr wird auch Musik von Haydn, Beethoven und Mozart ertönen. Im Zentrum des Festivals 2024 steht Mozarts Zeitgenosse Antonio Salieri und die Beziehung der beiden zueinander.

"Mozart und Salieri", so lautet nicht nur das Motto der Mozartwoche von 24. Jänner bis 4. Februar 2024, sondern auch der Titel eines Oper-Einakters von Nikolai Rimski-Korsakow. Die Puschkin-Vertonung wird als Puppenstück im Salzburger Marionettentheater in Szene gesetzt. Noch stärker ins kollektive Gedächtnis hat sich der Film "Amadeus" von Milos Forman eingeprägt, der Antonio Salieri als hinterhältigen, eifersüchtigen Rivalen Mozarts zeichnet. Peter Schaffers Theaterstück, das dem oscargekrönten Streifen zugrunde liegt, wird während des Festivals am Salzburger Landestheater gespielt. Andreas Gergen ...