Mozartwoche 2022: Mozarts Geigenmusik lässt die Seelen in den Himmel tanzen

"Beste Saiten" wird die Mozartwoche 2022 bieten. Und Intendant Rolando Villazón ruft: "Wir wollen Publikum!"

"Mozart ist wie ein funambolo! Wie sagt man auf Deutsch?" In seinem vierten Jahr als künstlerischer Leiter der Salzburger Mozartwoche spricht der Mexikaner Rolando Villazón exzellentes Deutsch. Doch wenn er schildert, was er bei Geigenmelodien Mozarts empfindet, kippt er in seine Muttersprache. "Wie ein Seiltänzer", bessert er sich sogleich aus. Mozart ziehe mit Noten für die Geige eine Linie, darauf tanze und springe er, mache sogar Pirouetten. "Man hat das Gefühl, Mozart wüsste zu fliegen." Bei keinem anderen Soloinstrument, nicht ...