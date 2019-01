Mozartwoche: Ein Divertimento wird zum Schwergewicht

Mit dem Begriff Sternstunde muss man immer vorsichtig umgehen. Einigen wir uns darauf: Janine Jansen und hochkarätige Mitmusiker gestalteten bei der Salzburger Mozartwoche am Dienstag ein außergewöhnliches Kammerkonzert.

"Die Konzerte sind und bleiben die Seele der Mozartwoche", sagt Rolando Villazón. Was der neue Intendant damit ausdrücken will: Trotz der szenischen Offensive mit Schattentheater, Tanz, Puppen und Pantomime strömen die Mozartianer nach wie vor wegen des hochkarätigen Konzertprogramms nach Salzburg. Wo sonst kann man an einem Dienstagvormittag eine Stargeigerin wie Janine Jansen beim Kammermusizieren erleben?